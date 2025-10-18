Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bargeld gestohlen: Fahrgäste rauben Uber-Fahrer in Bad Soden aus

Bargeld gestohlen

Fahrgäste rauben Uber-Fahrer in Bad Soden aus

Am späten Abend bringt der Fahrer zwei Männer an ihr Ziel. Doch als er den Wagen anhält, wird er plötzlich angegriffen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Zwei Männer haben in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) einen Fahrer des Fahrdienstleisters Uber ausgeraubt. Als der 40-Jährige den Wagen am späten Freitagabend am Ziel anhielt, schlug ihm einer der beiden Täter plötzlich gegen die Brust, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Erkenntnisse mitteilte. Der andere Mann soll in der Zwischenzeit Bargeld aus dem Auto eingesteckt haben. Mit mehreren hundert Euro Beute machten die beiden sich demnach anschließend aus dem Staub. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden