Fahrgäste rauben Uber-Fahrer in Bad Soden aus

Zwei Männer haben in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) einen Fahrer des Fahrdienstleisters Uber ausgeraubt. Als der 40-Jährige den Wagen am späten Freitagabend am Ziel anhielt, schlug ihm einer der beiden Täter plötzlich gegen die Brust, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Erkenntnisse mitteilte. Der andere Mann soll in der Zwischenzeit Bargeld aus dem Auto eingesteckt haben. Mit mehreren hundert Euro Beute machten die beiden sich demnach anschließend aus dem Staub. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Bad Soden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Main Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis