Alba Berlin müht sich zum Sieg bei den Skyliners

Eine Woche nach dem furiosen Heimsieg gegen den FC Bayern München hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga den nächsten wichtigen Sieg geholt. Die Berliner gewannen am Sonntag vor 5.000 Zuschauern das Kellerduell bei den Skyliners Frankfurt 75:61 (41:36). Alba liegt nach dem 6. Sieg im 14. Spiel nun auf Tabellenplatz 14. Bester Berliner Werfer war der überragende Matt Thomas mit 25 Punkten.

Bei den Gästen aus der Hauptstadt war Neuzugang Michael Keesens noch nicht dabei, dafür stand der erst am Tag zuvor engagierte neue Assistenztrainer Pedro Calles mit an der Seitenlinie. Alba startete schwungvoll mit viel Aggressivität in der Defensive und viel Überzeugung und Tempo in der Offensive. Mit einem 15:2-Lauf konnten sich die Berliner gleich zu Beginn schon zweistellig absetzen.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Doch mit dem zweiten Viertel ging diese Souveränität mehr und mehr verloren. Die Berliner leisteten sich zahlreiche Ballverluste und ließen zu viele Chancen ungenutzt. Vor allem die Quote bei den Drei-Punkt-Würfen blieb einmal mehr erschreckend schwach. Bei 30 Versuchen landeten im ganzen Spiel nur sieben im Korb. So baute Alba die Gastgeber wieder auf, die bis zur Pause verkürzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel war Frankfurt wieder auf drei Punkte dran (46:43). Es war nun ein Festival der Ballverluste und Fehlwürfe auf beiden Seiten. Alba hatte am Ende Glück, dass Frankfurt noch mehr Fehler machte. Und die Gäste konnten sich zudem auf die Treffsicherheit von Thomas verlassen. So brachten die Berliner den Vorsprung ins Ziel.