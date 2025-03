Frankfurts Basketballer müssen nächsten Ausfall verkraften

Die Skyliners Frankfurt müssen in der Basketball-Bundesliga auf einen weiteren Profi verzichten. Forward Christoph Philipps verletzte sich am vergangenen Spieltag am linken Schienbeinkopf und fällt aufgrund einer Fraktur für den Rest der Saison aus, wie die Skyliners mitteilten. Aktuell fehlen auch Trey Calvin (Leiste) sowie David Muenkat (Sprunggelenk).

«Es ist natürlich sehr unglücklich gelaufen, was Christoph Philipps passiert ist. In der letzten Minute eines Spiels, das bereits entschieden war, ist es umso ärgerlicher», sagte Trainer Klaus Perwas über den Ausfall des 26-Jährigen. Man werde die «positive Art und die professionelle Einstellung» vermissen, fügte Perwas an.