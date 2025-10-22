Mittelhandbruch: Skyliners müssen ohne Brenneke auskommen

Lorenz Brenneke fehlt dem Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt für einen längeren Zeitraum. Der 25-Jährige zog sich im Training eine Fraktur der Mittelhand zu und müsse nun operiert werden, teilten die Hessen mit. Wann Brenneke zurückkehren wird, ist offen.

«Der Ausfall von Lorenz bedeutet, dass wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken müssen», sagte Frankfurts Sportgeschäftsführer Sebastian Gleim. «Er ist von großer Bedeutung für unseren Teamgeist und hat im Sommer viel investiert, um sich eine gute Rolle zu erarbeiten.» Jacob Knauf konnte derweil wieder vollumfänglich an den Einheiten teilnehmen.