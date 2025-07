Frankfurt Skyliners holen US-Amerikaner

Die Frankfurt Skyliners haben den US-Amerikaner Logan Johnson verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb Johnson einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Für den 25-Jährigen ist es die erste Station in Europa, nachdem er zuvor in seinem Heimatland sowie zuletzt in Puerto Rico aktiv war.

«Logan Johnson ist ein Spieler, der gut in unser Konzept passt. Er findet viele Wege, um zum Korb zu gelangen. Mit seiner hohen Dynamik ist er zudem ein ausgezeichneter Verteidiger. Darüber hinaus ist Logan sehr wettbewerbsorientiert, motiviert und bereit, seine Karriere in Europa zu starten», sagte Skyliners-Coach Klaus Perwas laut Mitteilung.

Johnson ist der vierte Zugang der Frankfurter für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). «Wir hatten intensiven Kontakt zu seinen bisherigen Coaches und konnten uns ein umfassendes Bild über seinen Werdegang und seinen Charakter machen, der bei uns von Anfang an großes Interesse geweckt hat», äußerte Sebastian Gleim, der ab 1. August als Sport-Geschäftsführer bei den Skyliners übernimmt.