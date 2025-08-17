Frankfurt Skyliners komplettieren ihren Bundesliga-Kader

Die Frankfurt Skyliners haben ihren Kader für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga komplettiert. Wie der Club mitteilte, haben die Frankfurter den US-Amerikaner Ryan Hawkins für eine Saison unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige spielte zuletzt für den französischen Club Stade Rochelais Basket. Zuvor war der Profi in Europa auch schon in Italien aktiv.

«Ryan ist ein Werfer, den wir brauchen, und er bringt bereits Erfahrung aus Europa mit. Er ist ein ehrgeiziger Spieler, der sich bisher immer weiterentwickelt hat», sagte Skyliners-Coach Klaus Perwas laut Mitteilung.

Hawkins ist der siebte und vorerst letzte Zugang der Skyliners für die Spielzeit 2025/2026. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Frankfurter am 24. September in der ersten Runde des BBL-Pokals mit einem Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Vier Tage später steht dann auswärts bei den EWE Baskets Oldenburg der Auftakt in der Bundesliga auf dem Programm.