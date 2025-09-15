Frankfurt empfängt Basketball-Europameister

Großer Empfang für Deutschlands Basketball-Europameister: Am Hauptsitz eines Sponsors in Frankfurt ist heute um die Mittagszeit eine öffentliche Party geplant. Das Nationalteam hatte am Sonntagabend das Endspiel von Riga mit 88:83 gegen die Türkei gewonnen und damit für den zweiten deutschen EM-Titel nach 1993 gesorgt.

Auch die Stadt Frankfurt rief alle Fans auf, zu der Feier in der Innenstadt zu kommen. Hinter Deutschlands Basketball-Europameister liegt bereits eine lange Partynacht in der lettischen Hauptstadt. Per Charterflug ging es dann für Kapitän Dennis Schröder und sein Team nach Frankfurt.

Die Nacht nach dem Titelgewinn hatten die EM-Helden in einem Luxushotel in der Altstadt von Riga verbracht. Bis in die frühen Morgenstunden hatten Schröder und Co. den historischen Triumph gefeiert, ehe die Spieler mit Sonnenbrillen über den müden Augen am Flughafen ankamen. Dort erfüllten die Spieler bestens gelaunt noch einige Selfiewünsche, ehe es zurück zur Party nach Deutschland ging.