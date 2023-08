Basketball-WM 2023: Deutschland - Japan live im TV und Stream

Deutschland muss im ersten Spiel der Basketball-WM 2023 gegen Japan ran. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream. Ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Im August und September wird die Basketball-WM 2023 ausgetragen - und zwar nicht nur in einem Land, sondern gleich in dreien: Sowohl Japan als auch die Philippinen und Indonesien treten als Gastgeber in Erscheinung. Dazu kommt ein Teilnehmerfeld mit zahlreichen Mannschaften, denn seit der vergangenen WM 2019 in China sind nicht nur 24 sondern 32 Mannschaften zugelassen. Eine davon ist das deutsche Team, das in seinem ersten Spiel direkt gegen Gastgeber Japan antreten muss. Gemeinsam mit Finnland und Australien starten die beiden Länder in Gruppe E.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Deutschland und Japan bei der Basketball WM 2023 stattfindet, wie die Übertragung ablaufen wird und ob es eine Möglichkeit gibt, das Spiel kostenlos mitzuverfolgen? Wir haben alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit der Partie sowie zur Übertragung live im Free-TV und im Stream.

Termin und Uhrzeit des Spiel Deutschland - Japan bei der Basketball-WM 2023

Laut Spielplan bei der Basketball-WM 2023 müssen Japan und Deutschland gleich am ersten Turniertag gegeneinander spielen. Das Match wird also am 25. August 2023 ausgetragen. Geplant ist der Start der Partie für 14.10 Uhr.

Deutschland vs. Japan live im Gratis-Stream: Übertragung der Basketball-WM 2023

Die Übertragung der Spiele bei der Basketball-WM 2023 ist fest in der Hand des Anbieters MagentaTV. Dieser hat sich die Rechte zur Ausstrahlung der kompletten Basketball-WM gesichert. Für alle Zuschauer, die jede Partie des Turniers sehen wollen, bedeutet das: Sie müssen ein kostenpflichtiges Magenta Sport-Abo abschließen. Aktuell kostet ein solches Abo für Telekom-Kunden mindestens 12,95 Euro. Wer sich allerdings nur die Spiele mit deutscher Beteiligung ansehen möchte, für den gibt es gute Neuigkeiten: Denn MagentaTV zeigt alle Partien der deutschen Mannschaft im kostenlosen Magenta-Stream.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen Deutschland und Japan bei der Basketball-WM 2023 im Überblick:

Spiel: Deutschland - Japan , Gruppenphase der Basketball-WM 2023

- , Gruppenphase der Basketball-WM 2023 Datum: Freitag, 25. August 2023

Freitag, 25. August 2023 Uhrzeit : 14.10 Uhr

14.10 Uhr Stadion: Okinawa Arena, Okinawa , Japan

Arena, , Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: Magenta-Stream

Deutschland gegen Japan im Basketball: So sieht die bisherige Bilanz aus

Laut sportschau.de sind die Mannschaften aus Deutschland und Japan seit 2006 zwei Mal aufeinander getroffen. Aus den Ergebnissen lässt sich allerdings nur schwerlich ein Favorit für das Spiel bei der Basketball-WM 2023 ableiten, denn einmal hat Deutschland gewonnen und einmal konnte Japan die Partie für sich entscheiden. Das erste der beiden Spiele fand am 19. August 2006 statt und ging 81 zu 70 für das deutsche Team aus. Das zweite Spiel wurde am 24. August 2019 ausgetragen: Japan gewann diese Partie 86 zu 83.

Bei der letzten Basketball-WM, die 2019 in China stattfand, zeigte sich allerdings durchaus ein kleiner Unterschied in der Leistung der beiden Mannschaften. Zwar schieden sowohl Deutschland als auch Japan nach der ersten Gruppenphase aus dem Kampf um die vorderen Plätze aus, da sie es nicht schafften, zu den beiden besten Mannschaften ihrer jeweiligen Gruppe zu gehören. In den folgenden Spielen um die Plätze 17 bis 32 schlug sich Deutschland allerdings besser als Japan. Während das deutsche Team sich immerhin noch auf Rang 18 spielte, schlossen die Japaner das Turnier fast als Tabellenschlusslicht ab: Bei ihnen reichte es am Ende nur für Platz 31. Aber wer weiß, vielleicht gibt ihre Rolle als Gastgebern den Japanern in diesem Jahr eine Extraportion Treffsicherheit und Glück.