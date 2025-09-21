Icon Menü
Bauarbeiten: Bahnstrecke in Osthessen wird gesperrt

Bauarbeiten

Bahnstrecke in Osthessen wird gesperrt

Wegen Brückenbauarbeiten entfällt eine Linie komplett, auf anderen Strecken werden Busse als Ersatz eingesetzt.
Von dpa
    Zwischen Bebra und Fulda fährt einige Tage lang kein Zug.
    Zwischen Bebra und Fulda fährt einige Tage lang kein Zug. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Bahnfahrer müssen sich Anfang Oktober auf Einschränkungen bei den Regionalbahn-Linien zwischen Bebra und Fulda einstellen. Wegen Brückenbauarbeiten in Bad Hersfeld werde die Strecke von Donnerstagabend (2. Oktober), etwa 21.00 Uhr, bis Montagmorgen (6. Oktober), circa 5.00 Uhr, gesperrt, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mit. In dieser Zeit fährt auf der gesperrten Strecke kein Zug der Linie RE5 (Bad Hersfeld-Kassel Hauptbahnhof). Als Ersatz für die Linien RB5 (Fulda-Kassel Hauptbahnhof) sowie RMV-RE5 und RE50 (Frankfurt-Bebra) werden zwischen Fulda und Bebra Busse eingesetzt.

