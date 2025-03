Startschuss für digitalen Bauantrag in Frankfurt

In Frankfurt können Baumgenehmigungsverfahren künftig komplett online abgewickelt werden. An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) wollen Bauaufsicht, Planungsdezernat und Hessens Bauminister Kaweh Mansoori (SPD) Einblicke in das neue Verfahren geben, das zum 1. April eingeführt werden soll.

«Von der Antragstellung über die Erteilung der Baugenehmigung bis hin zur Fertigstellung des Bauvorhabens wird der gesamte Prozess künftig vollständig digital abgewickelt», hieß es vorab. Zudem soll erläutert werden, wie die Digitalisierung die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärke und welche Vorteile der digitale Prozess für alle Architekten, Investoren und Bürgerinnen und Bürger bringe, die in Frankfurt bauen wollen.

Neben Mansoori haben sich unter anderem auch Frankfurts Planungsdezernent Marcus Gwechenberger und die Leiterin der Bauaufsicht, Simone Zapke, angekündigt.

Bereits im November 2024 wurde im Rheingau-Taunus-Kreis, als erster Flächenkreis in Hessen, der digitale Bauantrag eingeführt. «Dies ist ein Meilenstein in der Verwaltungsdigitalisierung», hatte Minister Mansoori damals gesagt. «Wir vereinfachen damit nicht nur das Baugenehmigungsverfahren, sondern sorgen dafür, dass Bauvorhaben schneller und effizienter umgesetzt werden können.»