"Bauer sucht Frau" 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Bauer sucht Frau" läuft auch 2022 wieder im TV bei RTL. Start, Sendetermine, Sendezeit - hier berichten wir, was zur 18. Staffel der Dating-Show schon bekannt ist.

"Bauer sucht Frau" ist der Titel einer seit 2005 existierenden Doku-Soap auf RTL. Die Show läuft unter dem selben Namen auch beim österreichischen Sender ATV, ist aber ein eigenständiges Format - gemeinsam ist ihnen, dass Landwirte (seit einiger Zeit auch Landwirtinnen) Lebenspartnerinnen oder eben auch -partner suchen.

"Bauer sucht Frau" ist ein echter Quotenbringer für RTL. Der Marktanteil dieser agrarischen Kuppelshow lag für die vorige Staffel 17 bei beachtlichen 15,4 Prozent, das waren durchschnittlich knapp vier Millionen Zuschauer pro Ausstrahlung. Kein Wunder also, dass es auch 2022 eine Fortsetzung gibt.

Wie liegen die Sendetermine der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau"? Und was gibt es sonst noch zur 18. Staffel zu wissen? Hier erfahren Sie was bereits zu Start, Sendezeit und Sendeterminen von "Bauer sucht Frau" 2022 bekannt ist.

Video: kabel eins

Start: Wann ist "Bauer sucht Frau" 2022 mit Staffel 18 im TV zu sehen?

Offiziell ist noch nichts, bekannt ist lediglich dass die 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" 2022 laufen wird. In den letzten Jahren fiel der Start-Schuss für die Dating-Show jedoch immer auf Ende Oktober bzw. Anfang November, weshalb ein Start in diesem Zeitraum sehr wahrscheinlich ist.

Wir werden in diesem Zusammenhang Augen und Ohren offenhalten. Sobald ein offizielles Start-Datum feststeht, melden wir es hier.

Sendetermine und Sendezeit von "Bauer sucht Frau" 2022

Auch hier herrscht noch nicht die letzte Gewissheit. Bisher war es immer so, dass die zehnteilige Show an einem Montag startete und einen Tag später, am darauf folgenden Dienstag, weiterging. Es ist davon auszugehen, dass es so bleibt.

Lesen Sie dazu auch

Zum Thema Sendezeit lehnen wir uns hier ebenfalls einfach mal aus dem Fenster und prophezeien, dass sich auch daran nicht groß was ändert. Zwischen dem 1. November und dem 30. November 2021 war der Sendebeginn auf RTL immer montags und dienstags zur Prime Time, also jeweils um 20.15 Uhr zu sehen.

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Bauer sucht Frau" 2022

Wie läuft die Übertragung von "Bauer sucht Frau" 2022 im TV und Stream ab? Im Fernsehen werden die Folgen beim Free-TV-Sender RTL ausgestrahlt. Im Stream ist die Sendung beim Anbieter RTL+ zu sehen, wofür jedoch eine kostenpflichtige Registrierung notwendig ist. Bei dem Streaminganbieter gibt es ganze Folgen nach der TV-Ausstrahlung auch (kostenlos) als Wiederholung zum Nachschauen.

Moderation: Inka Bause führt durch "Bauer sucht Frau" 2022

Inka Bause übernimmt auch bei der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" wie gewohnt die Moderation der Dating-Show. Die 53-Jährige ist seit der ersten Staffel im Jahr 2005 als Moderatorin der Sendung am Start und half schon dem ein oder anderen Landwirt und natürlich auch Landwirtinnen beim Finden der großen Liebe.

Teilnehmer: Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Bauer sucht Frau" 2022 mit dabei?

Eine Bäuerin und insgesamt 16 Bauern gehören zu den Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2022. Unter den Landwirten sind wie immer die verschiedensten Betriebe vertreten, so zum Beispiel ein Rindermastbetrieb, ein Bio-Hof und auch ein Fleckviehzüchter ist dieses Jahr mit dabei.

Hier finden Sie einen Überblick: