"Bauer sucht Frau" 2022: Alle Infos zu Übertragung und Wiederholung

"Bauer sucht Frau" läuft auch 2022 wieder mit neuen Folgen im TV und Stream. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung und erfahren, wo es ganze Folgen als Wiederholung gibt.

" Bauer sucht Frau" ist auch 2022 wieder mit neuen Ausgaben im Fernsehen zu sehen. In diesem Jahr machen sich 16 verschiedene Landwirte in der Sendung auf die Suche nach der großen Liebe. Dieses Mal ist unter den "Bauer sucht Frau" - Kandidaten 2022 auch eine weibliche Landwirtin. Wie in jeder Staffel suchen sich die Teilnehmer aus allen eingegangenen Bewerbungen einige potentielle Partner aus, die zum großen Scheunenfest eingeladen werden. Hier haben alle ausreichend Zeit, um sich näher kennenzulernen, bevor die Bauern schließlich entscheiden müssen, welche Bewerber sie im Rahmen der Hofwoche zu sich nach Hause einladen.

Die Sendung hat das britische Format "Farmer Wants a Wife" zum Vorbild, das im Jahr 2001 erstmals auf ITV1 gezeigt wurde. Seit 2019 strahlt RTL zusätzlich eine internationale Version namens " Bauer sucht Frau International" aus, bei der sich hiesige Frauen und Männer fürs Dating mit deutschsprachigen Landwirtinnen und Landwirten aus dem Ausland bewerben können. Beide Formate werden von Moderatorin Inka Bause moderiert.

Sie möchten wissen, wo Sie die diesjährige Staffel von "Bauer sucht Frau" 2022 ansehen können? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige rund um Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung der Dating-Show.

Übertragung: So sehen Sie "Bauer sucht Frau" 2022 im TV und Stream

Der Start und die Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2022 stehen fest: Los geht´s ab Montag, dem 10. Oktober. Anschließend werden je zwei der insgesamt zwölf Folgen pro Woche ausgestrahlt. Zu sehen sind die Folgen der 18. Staffel ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm von RTL im Free-TV. Sobald es so weit ist, kann die Kuppel-Show zeitgleich zur Ausstrahlung im Fernsehen auch online im Live-Stream bei RTL+ mitverfolgt werden. Dafür benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Premium-Abonnement bei dem Streaming-Dienst.

Hierbei können Sie zwischen zwei verschiedenen Angeboten wählen: Die normale Premium-Version ist für 4,99 Euro im Monat zu haben. Damit haben Sie Zugriff auf das Live-Stream-Angebot und alle Shows und Serien der RTL-Gruppe. Wer weitere Extras wie zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten nicht missen möchte, der wird bei RTL+ Premium Duo fündig. Die Kosten für ein Abo belaufen sich hier auf 7,99 Euro je Monat. Neukunden haben die Möglichkeit, beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils einen Monat.

Wiederholung: "Bauer sucht Frau" 2022 online nachschauen

Falls Sie an einem der Sendetermine verplant sind und daher eine Folge im TV verpasst haben, werden Sie ebenfalls bei RTL+ fündig. Der Streaming-Dienst bietet Ihnen nämlich die Möglichkeit "Bauer sucht Frau" 2022 nach der Ausstrahlung im Fernsehen als Wiederholung zu schauen.

Dieser Service ist in der Regel bis zu eine Woche nach der Übertragung im TV kostenfrei und ohne Registrierung nutzbar. Wenn Sie die Sendung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in der Mediathek des Senders anschauen möchten oder Folgen der vergangenen Staffeln sehen möchten, so ist hierfür die kostenpflichtige Mitgliedschaft notwendig.