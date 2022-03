"Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022: Infos zu Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

"Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 läuft bei RTL. Hier bekommen Sie alle Infos rund um den Sendetermin, die Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Auch 2022 gibt es wieder eine neue Staffel der Kuppel-Show "Bauer sucht Frau". Sie fragen sich, welche Landwirte dieses Jahr die große Liebe im TV suchen? Diese Frage wird Mitte April in der Sendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 beantwortet.

In der Show stellt Moderatorin Inka Bause alle Bauern vor, die an der 18. Staffel der Dating-Show teilnehmen. Direkt nach der Vorstellung können sich Interessierte melden und die Landwirte wählen schließlich aus, welche Singles sie zu sich einladen, um diese näher kennenzulernen.

Wann ist der genaue Sendetermin von "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022? Und wo gibt es eine Wiederholung der Sendung zu sehen? Die Antworten auf all diese Fragen und viele weitere wissenswerte Infos rund um die Übertragung von "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 bekommen Sie hier.

Sendetermin von "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022

"Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 läuft am Ostermontag, 18. April 2022, auf RTL. Los geht's pünktlich um 19.05 Uhr.

Übertragung: So sehen Sie "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 im TV und Live-Stream

Sie können "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL anschauen. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream bei RTL+ mitverfolgt werden.

Dafür ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst von Nöten. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ Premium belaufen sich nach Angaben der Mediengruppe auf 4,99 Euro im Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ Premium Duo. Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen. Außerdem sind beide Angebote monatlich kündbar.

Wiederholung: "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 online nachschauen

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 19.05 Uhr bereits anderweitig verplant und können "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022 daher nicht live im TV oder Stream sehen? Kein Problem! Bei RTL+ haben Sie nämlich die Möglichkeit die Sendung als Wiederholung anzuschauen.

Das Angebot ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos nutzbar. Wenn Sie die Sendung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in der Mediathek des Senders abrufen möchten, so ist der Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft von Nöten.

Moderation: Inka Bause moderiert "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022

Bereits seit 2005 ist Inka Bause für die Moderation von "Bauer sucht Frau" zuständig. Mithilfe ihrer Unterstützung fanden in insgesamt 17. Staffeln verschiedene Bäuerinnen und Bäuern die große Liebe. Darüber hinaus war die gebürtige Leipziger auch schon in TV-Formaten wie "Die Farm", "Inka!" und "Das Familien-Duell" zu sehen.

Inka Bause moderiert die Sendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" 2022. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Außerdem ist die Mutter einer Tochter neben ihrer Arbeit im Fernsehen auch als Sängerin tätig und hat in der Vergangenheit bereits einige Songs herausgebracht. Zu den bekanntesten Titeln zählen Lieder wie "So ging noch nie die Sonne auf" und "Ich will nur Dich".