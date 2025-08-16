„Bauer sucht Frau“ 2025: Das sind die Kandidaten

„Bauer sucht Frau“ kehrt im Herbst 2025 mit Staffel 21 ins RTL-Programm zurück. Die von Inka Bause moderierte Kuppelshow gehört längst zur Riege der deutschen Kultformate und läuft bereits seit 2005 regelmäßig im TV. Das Konzept sieht dabei folgendermaßen aus: Bei „Bauer sucht Frau“ machen sich Landwirtinnen und Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Sie entscheiden sich aus eingesendeten Bewerbungen für zwei Frauen beziehungsweise Männer. Beim großen Scheunenfest stellt Inka Bause die Auserwählten dann den Bauern und Bäuerinnen persönlich vor.

Nach dem Kennenlernen folgt die sogenannte Hofwoche – eine Art Probezeit, in der die Paare das Zusammenleben auf dem Land testen. Alle Landwirtinnen und Landwirte suchen eine Partnerin oder einen Partner, mit der oder dem sie die Liebe zum Landleben teilen können. Bevor die neue Staffel offiziell startet, läuft im Juni bereits „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“. Dies ist eine Art Vorstellungsrunde, in der die Kandidatinnen und Kandidaten Einblicke in ihr Leben geben. Interessierte können sich anschließend auf die Landwirtinnen und Landwirte bewerben.

Wer sind die diesjährigen Kandidaten? Die Antwort auf diese Frage sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Wer sind die Kandidaten bei „Bauer sucht Frau“ 2025?

Insgesamt suchen 16 Bauern und Bäuerinnen 2025 die große Liebe im TV. Diese Landwirte und Landwirtinnen wurden seitens des Senders angekündigt:

Daniel (33) aus NRW

Landwirt Daniel aus Nordrhein-Westfalen. Foto: RTL

Landwirt Daniel lebt im Rheinland zusammen mit seinem Vater und seiner Oma auf dem Hof. Bereits seit dem 19. Jahrhundert befindet sich dieser im Familienbesitz. Daniel ist gelernter Agrarbetriebswirt, versorgt 100 Bullen und bewirtschaftet 35 Hektar Acker- und Grünland. Dort baut er hauptsächlich Gerste und Mais. Ein wichtiger Teil in Daniels Leben ist außerdem sein Zwillingsbruder Stefan, der mit seiner Freundin nur zehn Kilometer entfernt wohnt. Seine Freizeit verbringt der 33-Jährige gerne im örtlichen Schützenverein oder beim Fußballspielen. Nach zweijährigem Single-Dasein wünscht er sich nun, endlich die Liebe seines Lebens zu finden. Seine Traumfrau sollte nicht nur Interesse an der Landwirtschaft haben, sondern auch humorvoll, treu, selbstbewusst und offen für Neues sein.

Friedrich (29) aus Soest

Ackerbauer Friedrich aus Soest. Foto: RTL

Auch Ackerbauer Friedrich sucht die große Liebe. Gemeinsam mit seiner Familie baut er neben grünem Spargel auch Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais an. Dabei legt der 29-Jährige viel Wert auf Nachhaltigkeit, den Einsatz von Fotovoltaikanlagen und die Gesundheit des Bodens. Neben der Landwirtschaft treibt Friedrich gerne Sport: Er ist leidenschaftlicher Triathlet, trainiert regelmäßig Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Außerdem spielt er Tennis, Fuß- und Volleyball. Mit seiner Traumfrau möchte er irgendwann eine Familie gründen, auch um den Hof ganz klassisch an seine Kinder weitergeben zu können. Seine Partnerin sollte selbstbewusst, liebevoll und tierlieb sein, ihm auch mal „sagen, wo es langgeht“ und Interesse an der Landwirtschaft sowie an Politik haben.

Simone (55) aus dem Saarland

Gnadenhofbetreiberin Simone aus dem Saarland. Foto: RTL

Im kleinsten deutschen Bundesland hat sich Simone ihren persönlichen Traum erfüllt: Seit zehn Jahren betreibt die tierliebe 55-Jährige einen Gnadenhof. Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern kümmert sie sich dort um Pferde, Ponys, Esel, Ziegen, 2 Hunde und eine Katze. „Alle Tiere haben ein Recht auf ein glückliches Leben“, so Simones klare Meinung. Hauptberuflich arbeitet die Saarländerin in der Altenpflege. In ihrer Freizeit liebt es Simone, ihren Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Doch seit über 2 Jahren ist sie dabei alleine. Sie hofft nun, einen Partner zu finden, der wie sie ein Schlager-Fan ist, weder zu dünn noch zu dick ist und einen starken Charakter hat – jemanden, mit dem sie gemeinsam romantische Stunden verbringen kann, denn: „In meinem Herzen ist noch so viel Platz und den möchte ich gern meinem Traummann schenken.“, sagt Simone.

Johann (60) aus Niedersachsen

Rinderzüchter Johann aus Niedersachsen. Foto: RTL

An der Weser lebt Rinderzüchter Johann zusammen mit seinem Sohn auf einem beschaulichen Bauernhof. Dort kümmert sich der 60-Jährige um 40 Rinder, 2 Kühe und 29 Hühner. Zudem baut er Mais, Roggen, Gerste, Hafer und Triticale an. Dem Frühaufsteher liegt das Wohl seiner Tiere sehr am Herzen, weshalb er ihnen auch manchmal etwas vorsingt. Johann ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen, seine Freizeit verbringt der Niedersachse gern in der Natur. Er liebt Picknicks und macht Ausflüge mit seinem Motorrad „Susi“. Doch allein macht Johann das alles keinen Spaß. Vor einem Jahr ist seine Frau verstorben und ihr Wunsch war es, dass er sich bei „Bauer sucht Frau“ bewirbt, damit er nicht allein bleibt. Inzwischen ist der 60-Jährige auch wieder bereit für eine neue Liebe: „Die mit mir durch die Wolken die Sonne sieht und mein Herz wieder zum Hüpfen bringt.“

Andreas (39) aus Niedersachsen

Landwirt Andreas aus Niedersachsen. Foto: RTL

Der 39-Jährige arbeitet als Betriebsleiter in einem Lohnbetrieb mit Bullenmast. Dort bewirtschaftet er hauptsächlich 250 Hektar Ackerland. Andreas ist gelernter Landmaschinenmechaniker. Er sagt: „Für mich ist es das Schönste, auf einer Maschine zu sitzen und die Felder abzufahren.“ Andreas ist seit 5 Jahren Single und hofft auf eine Frau, die tierlieb ist und mit der er eine Familie gründen kann. „Ich wünsche mir eine natürliche und romantische Partnerin, mit der ich gemütlich bei Kerzenschein den Tag ausklingen lassen kann.“

Armin (39) aus Baden-Württemberg

Mutterkuhhalter Armin aus Baden-Württemberg. Foto: RTL

Im nördlichen Baden-Württemberg betreibt der Mutterkuhhalter gemeinsam mit seiner Schwester Iris einen Hof. Dem 39-Jährigen ist es sehr wichtig, dass seine Tiere artgerecht gehalten werden. Zudem ist Armin Winzer und bewirtschaftet 26 Hektar Grünland. In seiner Freizeit geht Armin mit seinen Hunden Sophie und Astra wandern und liebt Fahrradtouren. Außerdem engagiert er sich im örtlichen Bürgerverein. Der Landwirt ist begeisterter Hobbykoch und verwöhnt jeden Sonntag seine Familie mit hauptsächlich traditioneller Hausmannskost. Armin ist seit 2,5 Jahren Single und träumt davon, endlich eine Familie zu gründen. Die dazu passende Frau sollte eine „humorvolle, ehrliche Partnerin, die auch mal Lust auf gemeinsame Unternehmungen hat“ sein.

Bastian (25) aus Bayern

Ackerbauer Basti aus Bayern. Foto: RTL

In einem beschaulichen Dorf in Unterfranken bewirtschaftet Ackerbauer Bastian seine Felder. Zusammen mit seinem Vater baut er Sonnenblumen, Hafer, Dinkel, Weizen und Gerste an. Neben seinem eigentlichen Beruf als Industriemechaniker hat er vor einem Jahr eine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen. In seiner Freizeit spielt der 25-Jährige Fußball und macht viel Kraftsport. „Ich wünsche mir eine humorvolle, sportliche Frau, die sich mit dem Landleben identifizieren kann.“ Seit 2,5 Jahren ist Bastian nun schon Single und träumt davon, mit einer Partnerin an seiner Seite idyllische Sonnenuntergänge zu erleben.

Christopher (31) aus Bandenburg

Hobbybauer Christopher aus Brandenburg. Foto: RTL

Nördlich von Berlin lebt und arbeitet Christopher, wo der Hobbybauer einen Selbstversorgerhof mit seiner Mutter Cordula und seinem besten Freund Lothar betreibt. Auf dem Hof ist der gelernte Sportassistent schon aufgewachsen, die Landwirtschaft ist für ihn also keine Arbeit, sondern seine Leidenschaft. Christophers Tiere haben fast alle Namen. Statt moderner Maschinen setzt der 31-Jährige auf Handarbeit. Der Acker wird zum Beispiel mit einem unmotorisierten Pflug bestellt und mit der Hand gehackt. Seine selbst angebauten Rüben und Kartoffeln sind komplett Bio. Der Brandenburger ist seit über einem Jahr Single, was sich nun ändern soll, und zwar möglichst mit einer ehrlichen Partnerin: „Mit Wow-Effekt“

Herbert (59) aus Hessen

Pferde-Pensionsstallbetreiber Herbert aus Hessen. Foto: RTL

Im Norden von Hessen liegt der Pferdepensionshof von Herbert. Der pensionierte Berufssoldat versorgt neben 3 eigenen noch 21 Pensionspferde, 2 Ziegen und 4 Katzen. Viel Zeit verbringt der 59-Jährige auch bei seinen Galloway-Damen Ida und Selma. Der Hesse fühlt sich noch sehr fit und ist sportlich – vor allem Joggen steht regelmäßig auf seinem Freizeitprogramm. Außerdem liebt er es, mit seinem E-Bike durch die Natur zu fahren. Herbert ist noch verheiratet, aber schon seit 2 Jahren von seiner Frau getrennt. Jetzt möchte der Hesse der Liebe noch mal eine Chance geben und eine pferdebegeisterte, humorvolle Frau kennenlernen: „Und mit ihr noch einmal die große Liebe erleben. Mich auf gemeinsame Momente freuen und zusammen einfach glücklich sein.“

Insa (28) aus Niedersachsen

Pferdehofbetreiberin Insa aus Niedersachsen. Foto: RTL

Zwischen Hamburg und Bremen in der Lüneburger Heide lebt und arbeitet Insa auf ihrem Pferdehof. Hier betreut die 28-Jährige traumatisierte Kinder, denen durch die therapeutische Arbeit mit den Tieren ein Neustart ins Leben ermöglicht werden soll. Für Insa selbst war der Hof ein Neuanfang, nachdem sie ihren Job in Anstellung aufgegeben und sich selbstständig gemacht hat: „Ich war ein Workaholic, aber jetzt bin ich superglücklich und erfüllt mit diesem Leben.“ Neben ihrem Hobby Reiten möchte Insa auf Reisen die Welt entdecken. Der Mann an ihrer Seite sollte: „Feuer und Spaß am Leben haben, wissen, was er will und handwerklich nicht ganz ungeschickt sein.“ Besonders toll wäre es, wenn er im Herzen ein Cowboy ist – ein Pferd dürfte er natürlich auch mitbringen.

Jörg (57) aus Niedersachsen

Geflügelhalter Jörg aus Niedersachsen. Foto: RTL

An der Nordseeküste betreibt Geflügelhalter Jörg seinen Hof bereits in der 5. Generation. Schon früh war ihm klar, dass er dieses Familienerbe erhalten möchte. Hauptberuflich ist er selbständig im Garten- und Landschaftsbau tätig und vermietet Ferienhäuser. Am meisten liebt er die Freiheit in der Landwirtschaft, sich die Arbeit selbst einteilen zu können. Besonders stolz ist er auf seine Spezialität: süßsauer eingelegte Gurken, die er in seinem Hofladen verkauft. In einem selbstgebauten Räucherofen bereitet der gastfreundliche 57-Jährige gern mal Spanferkel oder selbst gefangene Fische zu. Seine Traumfrau sollte auch so zuverlässig, humorvoll und unternehmungslustig sein wie er, gern mal die Initiative ergreifen und ihn zum Beispiel zu einem Picknick entführen.

Michi (22) aus Rheinland-Pfalz

Land- und Forstwirt Michi aus Rheinland-Pfalz. Foto: RTL

Im Ahrtal in Rheinland-Pfalz ist Michi zuhause. Hier züchtet er gemeinsam mit seinem Vater Weihnachtsbäume und kümmert sich um Schafe, Schweine und Puten. In seiner wenigen Freizeit ist er in der Landjugend und im Dorfgemeinschaftsverein aktiv. Viel lieber würde er diese kostbare Zeit aber mit einer Frau an seiner Seite verbringen. Am schönsten wäre es für den 22-Jährigen, wenn er eine humorvolle, offene und authentische Partnerin finden würde, die selbst Interesse an der Landwirtschaft hat und auch gerne mal mit anpackt. Außerdem würde er sich über Hilfe beim Einrichten seines Hauses freuen. Doch noch wichtiger wäre es ihm, wenn seine Traumfrau einfach „mit einem Strahlen im Gesicht“ sein Leben bereichern würde.

Michael (32) aus Bayern

Schafhalter Michael aus Bayern. Foto: RTL

Mitten in der Oberpfalz lebt Michael. Hauptberuflich vertritt der 32-Jährige Landwirte auf ihren Höfen und hilft aus, wenn Not am Mann ist. Doch sein Beruf ist auch sein Hobby: nach Feierabend kümmert er sich um seine eigenen Schafe und Hochlandrinder. Auch wenn er seinen Hof allein führt, ist seine Familie immer zur Stelle, wenn Michael Unterstützung braucht. Michael ist es wichtig, dass seine Zukünftige ebenfalls ein Familienmensch ist. Wenn er nicht gerade arbeitet oder sich um seine Tiere kümmert, geht Michael angeln oder macht einen Tanzkurs. Er träumt davon, endlich Zweisamkeit zu erleben und später ein bis zwei Kinder zu haben. Aber dafür fehlt ihm eine tierliebe, natürliche und selbstbewusste Frau, die sich gemeinsam mit ihm eine Zukunft aufbauen möchte.

Steffen (31) aus Niedersachsen

Pferdewirt Steffen aus Niedersachsen. Foto: RTL

Im Emsland betreibt Pferdewirt Steffen seinen Hof. Den Betrieb haben seine Eltern gegründet, der 31-Jährige wurde also in die Landwirtschaft „hineingeboren“. Neben seinem Hauptberuf als Maurer liebt der Niedersachse die Arbeit mit den Pferden – seine Traumfrau sollte deshalb auch Verständnis für die Landwirtschaft mitbringen. Steffen ist zudem gläubiger Christ und engagiert sich im örtlichen Kirchenvorstand. Außerdem hat er Westernfestivals für sich entdeckt und kocht gerne. Seine Traumfrau: „Darf gerne mal die Zügel in die Hand nehmen“, sagt Steffen. Zudem sollte sie Spaß verstehen, auch mal nein sagen können, ehrgeizig sein, im Leben stehen und Temperament haben.

Thomas (39) aus Sachsen

Biobauer Thomas aus Sachsen. Foto: RTL

Im Erzgebirge lebt und arbeitet Bio-Bauer Thomas. Zusammen mit seiner Mutter Beate und Vater Eckbert betreibt der Sachse eine Mutterkuhhaltung. Außerdem baut er Winterweizen, Winterroggen, Hafer und Erbsen an. Thomas ist auf dem Hof aufgewachsen – für ihn stand schon immer fest: „Ich möchte Landwirt werden!“ Zu seinen Eltern hat Thomas eine sehr enge Bindung, gemeinsame Mahlzeiten inklusive. Mit seinem Hund Fips unternimmt er gern lange Spaziergänge. Der 39-Jährige hat schwere Zeiten hinter sich, er war depressiv. Mithilfe seiner Familie und Therapie ist Thomas heute wieder gefestigt und glücklich. Er sucht eine Frau, mit der er eine Familie gründen kann und: „Die das Dorf- und Familienleben genauso liebt wie ich und mit der ich auch mal zusammen kochen kann.“

Walter (73) aus Niedersachsen

Hühnerbauer Walter aus Niedersachsen. Foto: RTL

Im Emsland hat Hühnerbauer Walter seinen Bio-Legehennenbetrieb. Hier lebt der 73-Jährige zusammen mit drei seiner sieben erwachsenen Kinder. Den Hof bewirtschaftet er gemeinsam mit seinem Sohn Klaus. Neben der Versorgung der 15.000 Hennen bauen die beiden auch Getreide an. Der Niedersachse ist mit ganzem Herzen Familienmensch: abends kocht er zum Beispiel immer noch gerne für seine Kinder, am liebsten Eintöpfe. Ansonsten hält sich Walter fit und treibt regelmäßig Sport. Viel Freude macht ihm auch die Gartenarbeit. Nach über 3 Jahren Alleinsein vermisst der Hühnerbauer immer mehr eine fröhliche, spontane Frau in seinem Leben: „Ich freue mich, wenn man Dinge zusammen macht, zu zweit macht alles bedeutend mehr Spaß.“