"Bauer sucht Frau International" 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Bauer sucht Frau International" 2022: RTL bringt heute Staffel 4 seiner nationenübergreifenden Doku-Soap. Wann ist der Start? Wie liegen die Sendetermine und die Sendezeit? Hier finden Sie alle Infos.

RTL verheißt "Grenzenlose Liebe" rund um den Globus: Die Doku-Soap " Bauer sucht Frau International" geht 2022 schon in ihre vierte Staffel.

Diesmal träumen eine Bäuerin und vier Bauern aus Kanada, Peru, Frankreich und Südafrika von Schmetterlingen im Bauch, einem Gefährten oder einer Gefährtin für den Hof und vielleicht sogar von der großen Liebe. Die vielgereiste Moderatorin Inka Bause kommt also auch diesmal ganz schön herum. Wann geht die neue Staffel an den Start? Welche Sendetermine und welche Sendezeit sollten Sie sich schon mal vormerken?

Der Start von "Bauer sucht Frau International" 2022

RTL hat den Start der 4. Staffel für heute, Montag, 25. April 2022, angekündigt. Sendebeginn ist zur Primetime - also um 20.15 Uhr.

Video: wetter.com

"Bauer sucht Frau International" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Nach dem Start der Doku-Soap am 25. April 2022 um 20.15 Uhr laufen die übrigen sechs der insgesamt sieben Folgen immer montags zu selben Sendezeit:

Folge 1: 25.04.22

Folge 2: 02.05.22

Folge 3: 09.05.22

Folge 4: 16.05.22

Folge 5: 23.05.22

Folge 6: 30.05.22

Folge 7: 06.06.22

Vier Kandidaten und eine Kandidatin bei "Bauer sucht Frau International" 2022

Vier Bauern und eine Bäuerin gehören 2022 zu den Kandidaten von "Bauer sucht Frau International". Wir geben Ihnen hier die Steckbriefe:

Lesen Sie dazu auch

Félix (55) aus Peru

Region: Oxapampa , Peru

, Betrieb: Kaffeeanbau

Hobbys: Fotografieren, Orchideen

Rüdiger (57) aus Südafrika

Region: Western Cape, Südafrika

Betrieb: Spargel- und Maracujafarm

Hobbys: E-Bike fahren, Wandern, Kochen, Backen, Kinoabende mit Freunden

Hans (62) aus Kanada

Region: Ontario , Kanada

, Betrieb: Tier- und Selbstversorgerfarm mit drei Alpakas, zwei Lamas, zwei Pferden, zwei Eseln, zwei Ziegen, zwei Hunden und zwei Katzen

Hobbys: An alten Autos schrauben

Justin (30) aus Frankreich

Region: Elsass , Frankreich

, Betrieb: Ackerbau

Hobbys: Tanzen, Fahrradfahren, Mountainbiken, Reisen

Rolinka (54) aus Frankreich

Region: Okzitanien , Frankreich

, Betrieb: Selbstversorgerhof mit Weinanbau

Hobbys: Fahrradfahren, Kochen, Meditation

"Bauer sucht Frau International" 2022: Übertragung und Wiederholung

Die Übertragung und Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" kann man sich auf analogem und digitalem Weg holen - per TV oder Stream also. Die Übertragung lässt sich ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm von RTL miterleben: TV -Gerät an und los. Wer zeitlich unanhängig bleiben will oder muss - oder wer die Show auf anderen Endgeräten erleben möchte - bekommt natürlich auch seine Chance.

Die Ausstrahlung läuft nämlich zeitgleich und eben auch zeitversetzt im digitalen Angebot der RTL-Mediengruppe - bei RTL+. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Live-Ausstrahlungen bei dem Streaming-Anbieter kostenpflichtig sind. Die erste Folge ist laut Sender bereits eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar. Die weiteren Sendungen sind immer im Anschluss an die TV-Sendung abrufbar.

"Bauer sucht Frau International" ist eine Produktion der UFA Show & Factual im Auftrag von RTL. Die Show ist ein Spinoff der Doku-Soap "Bauer sucht Frau", die 2005 an den Start ging.