"Bauer sucht Frau International" 2022: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Bauer sucht Frau International" 2022: RTL präsentiert Staffel 4 seiner transnationalen Doku-Soap. Wann und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wo kann man die Folgen kostenlos miterleben?

RTL lehnt sich mal wieder weit aus dem Fenster: "Grenzenlose Liebe" verspricht der Sender. Wie sieht das aus? Vier Bauern und eine Bäuerin freuen sich im Frühjahr auf Besuch aus Deutschland und Schmetterlinge im Bauch. In der ländlichen Abgeschiedenheit von wunderschönen Ländern wie Peru, Frankreich, Südafrika und Kanada erhoffen sie - wenn alles nach Erwartung klappt - einen Weggefährten oder eine Weggefährtin für das gemeinsame Leben auf der Farm und vielleicht sogar die große Liebe. Moderatorin ist, wie gewohnt, Inka Bause. Hier erfahren Sie, was Sie zu der Übertragung im TV und Stream wissen sollten.

"Bauer sucht Frau International" 2022: Übertragung im TV und Stream

Staffel 4 beginnt heute, am Montag, 25. April 2022, um 20.15 Uhr bei RTL. Die restlichen sechs der insgesamt sieben Folgen bringt der Sender ab diesem Termin immer montags zu selben Sendezeit.

Die Übertragung können Sie ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm von RTL miterleben: TV -Gerät an und los. Wer zeitlich unanhängig bleiben will oder muss - oder wer die Show auf anderen Endgeräten erleben möchte - bekommt natürlich ebenfalls seine Chance.

Die Ausstrahlung läuft zeitgleich im digitalen Angebot der RTL-Mediengruppe, nämlich bei RTL+. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Live-Ausstrahlungen bei dem Streaming-Anbieter kostenpflichtig sind. Die erste Folge ist laut Sender bereits eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar - ob gratis oder gegen Honorar, geht aus der Pressemitteilung von RTL nicht so genau hervor. Live is live? Die weiteren Sendungen sind jedenfalls immer im Anschluss an die TV-Sendung abrufbar.

Generell gilt dabei folgende Preisliste: Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" 2022? Gibt es ganze Folgen kostenlos?

Wer an der Wiederholung von " Bauer sucht Frau International" 2022 interessiert ist und ganze Folgen kostenlos noch einmal nachschmecken möchte, ist natürlich ebenfalls bei RTL+ bestens aufgehoben - die entsprechenden Konditionen haben Sie gerade gelesen. Falls noch nicht, springen Sie einfach einen Absatz höher.

"Bauer sucht Frau International" wird im Auftrag von RTL von der UFA Show & Factual produziert. Es handelt sich um eine Spezialversion der Doku-Soap "Bauer sucht Frau", die 2005 startete. Das Format beruht auf der britischen Show "Farmer Wants a Wife", die 2001 erstmals auf ITV1 ausgestrahlt wurde.