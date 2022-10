"Bauer sucht Frau International 2023 - Die neuen Bauern weltweit": Wann läuft die Enthüllung im TV und Stream?

"Bauer sucht Frau International 2023 - Die neuen Bauern weltweit": Moderatorin Inka Bause gibt die Protagonisten (und Protagonistinnen?) bekannt. Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung: Alles finden Sie hier.

Die Suche nach der ganz großen Liebe geht weiter: Nicht in der Luft, nicht auf dem Wasser, sondern (Achtung: Wortspiel!) zu Lande. RTL scherzt ebenfalls und kündigt "endlich wieder world wide love" an. Doch zurück zum Ernst: Amors Pfeile werden auch 2023 wieder rund um den Globus auf hoffnungsvolle Landwirte abgeschossen werden - mit ziemlicher Sicherheit ist auch die eine oder andere Landwirtin dabei. Inka Bause stellt sie uns zunächst einmal vor, die einsamen Suchenden in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika. Die weltläufige Moderatorin kommt also auch diesmal ganz schön rum. Wenn es dann wirklich zur Sache geht, werden wir uns alle auf Bananenplantagen, in Gemüsegärten und unter Oliverbäumen wiedertreffen.

Der Termin für "Bauer sucht Frau International 2023 - Die neuen Bauern weltweit"

RTL hat die Vorstellung der einsamen Herzen aus dem weltweiten Agrarbereich für Montag, 3. Oktober 2022, angekündigt. Sendebeginn ist 19.05 Uhr, Inka Bause moderiert. Dass die erste Fährte zur internationalen Vereinigungs-Sause ausgerechnet am "Tag der Deutschen Einheit" gelegt wird, ist sicher nur Zufall.

Weitere Termine, etwa zum wirklichen Start der echten Kuppelshow, hat der Sender uns bisher vorenthalten. 2022 lief es so, dass die Doku-Soap am 25. April startete und danach wöchentlich ausgestrahlt wurde. Es gab vier Folgen, die jeweils zur besten Sendezeit präsentiert wurden, also immer um 20.15 Uhr.

"Bauer sucht Frau International 2023 - Die neuen Bauern weltweit": Übertragung im TV und Stream

Die Vorstellung der neuen Bauern (RTL hat bisher nicht verraten, ob auch wieder Damen dabei sind) kann man völlig konventionell im linearen Fernsehprogramm des Senders verfolgen - also am 3.10.22 ab 19.05 Uhr. Zeitgleich läuft die Sendung auch im Streaming-Dienst RTL+. Dabei gibt es allerdings einen kleinen Haken: Der Dienst ist nur für Wiederholungen kostenlos, bei Live-Übertragungen müssen Sie ein wenig in die Tasche greifen. Näheres im folgenden Abschnitt.

Gibt es eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau International 2023 - Die neuen Bauern weltweit"?

Ja natürlich. Falls Sie also am Feiertag etwas anderes vorhaben oder auch mal auf Inka Bause verzichten möchten - sie aber zu jedem anderen Zeitpunkt heiß und innig verehren: Hier naht die Lösung, und die heißt ein weiteres Mal RTL+. Das gleiche gilt, wenn Sie anstelle Ihres guten alten Fernsehers ein anderes Endgerät bevorzugen. Smartphone, PC, Tablet - was auch immer.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die “Premium”-Version, die man ja für Live-Übertragungen braucht, gibt es für 4,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras (etwa das simultane Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise: Stand September 2022).