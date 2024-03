"Bauer sucht Frau International" 2024: Wer sind die Kandidaten?

Welche Kandidaten nehmen bei "Bauer sucht Frau International" 2024 teil? Hier stellen wir die Bauern vor, die als Teilnehmer in der Kuppelshow dabei sind.

Am 3. Oktober wurden die Kandidaten von " Bauer sucht Frau International" 2024 enthüllt. Singles aus der ganzen Welt suchen die wahre Liebe. Inka Bause steht als Moderatorin wieder mal vor der Kamera und hilft den Teilnehmern bei der Suche nach einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Kandidaten von Farmen aus Europa bis Südamerika sind mit dabei.

Hier finden Sie einen Überblick über die Bauern und Bäuerinnen, die bei "Bauer sucht Frau International" 2024 dabei sind.

Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" 2024

Die Bauern und Bäuerinnen stehen fest. Hier finden Sie einen Überblick und eine kurze Vorstellung - basierend auf den Angaben von RTL.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Alex (52) aus den USA:

Region: Kingston, New York , Hudson Valley , USA

Kingston, , , Betrieb: Apfelwein-Produktion

Apfelwein-Produktion Hobbys: Musik, Kochen, Motorradfahren, Hot Yoga, Skilaufen, Snow-Mountaineering, Golfspielen

Mit 18 Jahren verfolgte Weinfarmer Alex seinen großen Traum und wanderte nach Amerika aus. Heute, im Alter von 52 Jahren, lebt er allein auf seiner 2,4 Hektar großen Farm im idyllischen Hudson Valley nördlich von New York City. Sein tierischer Begleiter ist sein Hund. Alex ist ein ehemaliger Restaurantbesitzer und begeisterter Koch, bietet hier nicht nur deutschen "Äppelwoi", sondern auch selbst hergestellten Honig, hausgemachte Pizza aus dem Holzofen und andere Köstlichkeiten zum Direktverkauf an.

Abseits der Farmarbeit verbringt der gebürtige Hesse seine Zeit mit Motorradfahren, Golfspielen und dem Schreiben eigener Songs. Im Winter ist er auf den schneebedeckten Catskill Mountains anzutreffen, wo er Ski fährt oder Schneewanderungen unternimmt. Außerdem praktiziert er mehrmals pro Woche 'Hot Yoga', was ihm hilft, in Form zu bleiben. Alex sucht nach einer weltoffenen und geselligen Partnerin, die nicht nur seine Leidenschaft für gutes Essen teilt, sondern auch bereit ist, sich auf das Abenteuer des Farmlebens einzulassen.

Weinbauer Alex aus den USA. Foto: RTL

Andreas (63) aus Guatemala:

Region: Alta Verapaz, Guatemala

Alta Verapaz, Betrieb: Kakaoanbau

Kakaoanbau Hobbys: In der Hängematte entspannen, Lesen und Tatort schauen.

Andreas stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und verbrachte fast drei Jahrzehnte in der IT-Branche. Er war bereits verheiratet und hat zwei Kinder sowie zwei Enkelkinder. Vor etwa fünf Jahren erlebte sein Leben eine bemerkenswerte Wendung, als er nach Guatemala reiste und sich in das Land verliebte. Seitdem führt Andreas ein einsames Leben auf seiner Farm und widmet sich dem Anbau von Kakao. Der 63-jährige Mann zeichnet sich durch Offenheit, Aufgeschlossenheit und Abenteuerlust aus. Er ist bestrebt, der Gemeinschaft in Guatemala etwas zurückzugeben, weshalb er eine Art Schule gegründet hat, in der Kinder beispielsweise über gesunde Ernährung lernen können. Seine ideale Lebensgefährtin sollte aktiv, intelligent und lebensfroh sein und vor allem ein großes Herz für andere Menschen haben.

Andreas (63) aus Guatemala Foto: RTL / Maria Heymer

Ezequiel (41) aus Argentinien:

Region: Mendoza , Valle de Uco, Argentinien

, Valle de Uco, Betrieb: Winzerbetrieb, Gästehausvermietung, Holzverarbeitung

Winzerbetrieb, Gästehausvermietung, Holzverarbeitung Hobbys: Fußball, Fitnessstudio, Windsurfen und Barber Handwerk

Am Fuße der majestätischen Anden, im malerischen Tal von Uco, findet man den beschaulichen Weinbauernhof von Ezequiel aus Argentinien. Gemeinsam mit seiner seit über 100 Jahren in der Region verwurzelten Familie bewirtschaftet er diesen Hof. Unter der Woche lebt der 41-jährige Ezequiel in einer Vorstadtwohnung in Mendoza, wo er seinen Hauptjob als Bibliothekar an einer Schule ausübt. Auf seinem Anwesen in 1000 Metern Höhe pflegt er in traditioneller Weise die Rebsorten Cabernet Sauvignon und Malbec.

In seiner Freizeit ist der studierte Theaterpädagoge sportlich aktiv und betreibt Fußball, Fitnessstudio und Windsurfen. Als junger Mann nahm Ezequiel an einem Austauschprogramm in Deutschland teil und spricht seitdem fließend Deutsch. Seit acht Jahren ist er geschieden und offen für eine neue Beziehung. Doch er sucht nach einer verständnisvollen und eigenständigen Frau, die sich gut mit seinen fünf Töchtern versteht, die im Alter von 10 bis 20 Jahren sind.

Winzer Ezequiel aus Argentinien Foto: RTL

Fritz (45) aus Frankreich:

Region: Ain/ Rhône-Alps

Ain/ Rhône-Alps Betrieb: Ackerbau und Milchviehbetrieb

Ackerbau und Milchviehbetrieb Hobbys: Festkomitee und Organisation von Veranstaltungen.

Vor etwa zwei Jahrzehnten erfüllte sich Fritz seinen Traum, indem er mit seinen Eltern und seinem Bruder aus der Schweiz nach Frankreich auswanderte. Fritz hegte schon immer den Wunsch, in Frankreich zu leben. Heute betreiben er und sein Bruder Christof den Hof gemeinsam und teilen sich das Bauernhaus mit ihren Eltern. Fritz ist für seine ruhige und entspannte Natur bekannt, zeichnet sich durch Hilfsbereitschaft aus und engagiert sich aktiv in seiner Dorfgemeinschaft. Seit Herbst 2022 ist Fritz alleinstehend und sehnt sich nach einer Partnerin, mit der er den Alltag, die Herausforderungen und die Freuden des Lebens teilen kann. Er sucht nach einer liebevollen Frau, die versteht, was es bedeutet, auf einem Bauernhof zu leben.

Heiko (45) aus Spanien:

Region: La Palma , Spanien

, Betrieb: Pflanzenproduktion und Hobby-Kleinviehzucht

Pflanzenproduktion und Hobby-Kleinviehzucht Hobbys: Aquarium mit Diskusfischen

Heiko hat auf La Palma sein kleines Paradies auf einer 2000 Quadratmeter großen Finca geschaffen. Als leidenschaftlicher Gärtner, von den Einheimischen liebevoll "El Chico de los Balcones" genannt, kümmert er sich um Blumenarrangements in Santa Cruz. Heiko pflegt seine Pflanzen ohne Chemikalien und engagiert sich in der Nachbarschaftshilfe. In seinem Wohnzimmer hegt er ein 500-Liter-Aquarium mit 12 Diskusfischen. Der 1,91 Meter große Naturfreund ist seit 10 Jahren Single und sucht einen Partner, der die Natur liebt und sich nicht scheut, schmutzig zu werden.

Hobbybauer Heiko aus Spanien. Foto: RTL

Johannes (26) aus Österreich:

Region: Wien , Österreich

, Betrieb: Pferde-Einstellbetrieb, Schweinemastbetrieb, Gaststube und Christbaumhandel

Pferde-Einstellbetrieb, Schweinemastbetrieb, Gaststube und Christbaumhandel Hobbys: Freunde treffen, Schwimmen und Wandern

In Niederösterreich betreibt Landwirt Johannes mit seiner Familie einen vielseitigen Bauernhof, inklusive Metzgerei, Schweinemast, Gaststube und Christbaumverkauf. Als Jungbauer kümmert er sich liebevoll um 27 Pferde im Einstellbetrieb.

Der 26-jährige ist ein geselliger Wassersportliebhaber, der gerne in der Donau badet und wandert. Seit eineinhalb Jahren ist er Single und sucht nun nach seinem Traummann. Er legt Wert auf Ehrlichkeit, Treue und Kontaktfreudigkeit. Er bevorzugt sportliche, schlanke Partner und mag es, wenn die Anziehung auf den ersten Blick stimmt.

Landwirt Johannes aus Österreich. Foto: RTL

Karl-Heinz (66) aus Italien:

Region: Viterbo , Bagnoregio / Italien

, Bagnoregio / Betrieb: Olivenanbau & Kleinviehzucht

Olivenanbau & Kleinviehzucht Hobbys: Backen, Kochen und Familie

Im zauberhaften Tal von Bagnoregio, inmitten Italiens, lebt Karl-Heinz auf einem etwa zwei Hektar großen Grundstück, umgeben von Olivenhainen. Der 66-Jährige hat in 38 Jahren ein erfolgreiches Agriturismo aufgebaut, dessen Haupteinnahmequelle das Olivenöl ist. Nebenbei betreibt er auch ein Gästehaus und hält einige Tiere wie Hühner, einen Truthahn und ein Wollschwein.

In seiner Freizeit backt Karl-Heinz leidenschaftlich gerne, besonders deutsches Sauerteigbrot, das er in seiner Wahlheimat vermisst.Außerdem ist der gebürtige Ruhrpottler ein Hingabe-Opa und genießt es, Zeit mit seinen Enkeln und seinen drei erwachsenen Kindern zu verbringen. Was ihm noch zum vollkommenen Glück fehlt, ist eine charakterstarke und ehrliche Frau, die vielleicht sogar Spaß am Gemüsegarten hat.

Olivenbauer und Kleinviehzüchter Karl-Heinz aus Italien Foto: RTL

Katrin (34) aus Österreich:

Region: Klagenfurt a.W., Kärnten , Österreich

a.W., , Betrieb: Pferdezucht

Pferdezucht Hobbys: Pilze sammeln, Gemüse anbauen, Reisen und Tanzen

In Kärnten lebt Katrin mit ihrer Familie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo sie Mini-Shettys züchtet. Diese sensiblen Ponys aus Schottland, die nicht größer als 85 Zentimeter sind, dienen auch als Therapiepferde. Neben ihrer Zuchtarbeit arbeitet die 34-jährige Katrin als selbstständige Grafikerin in der Werbung.

In ihrer Freizeit genießt sie die Natur, sammelt Pilze im Wald und baut Gemüse im Garten an. Reisen und Tanzen gehören ebenfalls zu ihren Interessen. Sie beschreibt sich als ehrlich, organisiert, aktiv und familienorientiert. Traditionen sind ihr wichtig, und sie trägt gerne Tracht. Mit ihren 1,78 Metern sucht Katrin nach einem ehrlichen, humorvollen und lebenslustigen Partner zwischen 27 und 41 Jahren, der größer ist als sie und sie als Frau schätzt.

Pferdezüchterin Katrin aus Österreich. Foto: RTL

Klaus (28) aus Namibia:

Region: Otjiwarongo , Otjozondjupa, Namibia

, Otjozondjupa, Betrieb: Rinderzucht und Holzkohleproduktion

Rinderzucht und Holzkohleproduktion Hobbys: Freunde treffen

In Nordost-Namibia leitet Klaus die riesige 5000-Hektar-Farm seiner Familie und betreut rund 750 Rinder, deren Fleisch vor Ort in der eigenen Metzgerei verarbeitet wird. Er kümmert sich auch um die Holzkohleproduktion auf der Farm. Der 28-jährige Jungbauer plant, ein eigenes Haus auf der Farm zu bauen und hat bereits ein Zimmer für seine zukünftige Partnerin eingerichtet.

Klaus verbringt seine Freizeit gerne mit Freunden und Familie, vor allem beim gemeinsamen Grillen. Obwohl er noch nie in Deutschland war, spricht er perfekt Deutsch, wie viele andere Namibier. Der liebevolle Rinderzüchter sucht nicht nur nach einer Frau, sondern nach einer besten Freundin, die alles mit ihm teilen möchte. Seit fünf Jahren ist er Single und freut sich auf eine Frau, die ein Leben unter der afrikanischen Sonne schätzt.

Rinderzüchter Klaus aus Namibia. Foto: RTL

Marisol (65) aus Kolumbien:

Region: Huila, Kolumbien

Huila, Betrieb: Kaffeeanbau

Kaffeeanbau Hobbys: Malen, Basteln oder Schreiben

Marisol ist das Kind einer Chilenin und eines Deutschen. Ihre Kindheit verbrachte sie hauptsächlich in Kolumbien. Als Jugendliche zogen ihre Eltern nach Deutschland. Nachdem sie eine schwere Krebserkrankung überstanden hatte, entschied sie sich dazu, in ihre seelische Heimat Kolumbien zurückzukehren. Im Alter von 63 Jahren erwarb Marisol ein Grundstück und bewirtschaftet nun 5,5 Hektar Land für den Anbau von Bio-Kaffee. Darüber hinaus kümmert sie sich um Tiere wie Pferde, Ochsen, Schweine, Gänse und Hunde. Marisol, im Alter von 65 Jahren, beschreibt sich selbst als eine Frau, die nie aufgibt und lieber aus Fehlern lernt, als sie zu vermeiden. Sie hat eine Leidenschaft für Malerei, Kunsthandwerk und Salsa-Tanz. In Bezug auf ihre Zukunft wünscht sie sich einen intelligenten, strukturierten und gefestigten Partner, der gelegentlich auch impulsiv sein darf. Es ist ihr wichtig, dass dieser Partner Spanisch spricht oder zumindest bereit ist, die Sprache zu erlernen.

Manfred (58) aus Paraguay:

Region: Katueté, Canindeyú, Paraguay

Katueté, Canindeyú, Betrieb: Selbstversorgerhof und Direktvermarktung

Selbstversorgerhof und Direktvermarktung Hobbys: Kochen und Freunde treffen

Im sonnigen Paraguay, einem Paradies für Auswanderer, lebt Manfred auf seiner rund 26 Hektar großen Farm. Als gebürtiger Österreicher kümmert er sich liebevoll um rund 90 Rinder und eine Vielzahl anderer Tiere. Als tierliebender Landwirt ist er stolz darauf, sich selbst und andere mit Milch, Eiern, Wurst und Käse zu versorgen, die er in seiner eigenen Küche herstellt. In seiner Freizeit lädt er gerne Freunde ein und genießt entspannte Gespräche auf der Terrasse seines Hauses, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf die blühende Hügellandschaft Ost-Paraguays hat. Manfred, der stolze 1,90 Meter groß ist, sehnt sich nach einer passenden Partnerin an seiner Seite.

Selbstversorger und Direktvermarkter Manfred aus Paraguay Foto: RTL

Michael (58) aus Laos:

Region: Louang Phrabang, Luang Prabang / Laos

Louang Phrabang, / Betrieb: Hobbybetrieb Bananen-, Papaya- und Avocado Plantage

Hobbybetrieb Bananen-, Papaya- und Avocado Plantage Hobbys: Fußball, Singen, Gitarre-, Klavier-, Schlagzeug und Sitar spielen

Michael ist ein echter Globetrotter und hat bereits in Australien, Griechenland und Japan gelebt. Jetzt hat der gebürtige Krefelder sein endgültiges Zuhause gefunden und sich mit einer Farm im laotischen Dschungel seinen Traum erfüllt. In der Nähe des Mekongs genießt Michael die Schönheit und Ruhe der Wildnis und baut Bananen, Papayas, Avocados und Bambus an.

Der 58-jährige Fußballfan, insbesondere des SC Freiburg, lässt sich auch von der großen Entfernung zu Deutschland nicht davon abhalten, die deutsche Bundesliga vor dem Fernseher zu verfolgen. Michael beschreibt sich selbst als ein "bisschen Hippie" und zählt Musik zu seinen größten Leidenschaften. Der 1,80 Meter große Auswanderer singt leidenschaftlich gern und beherrscht eine Vielzahl von Musikinstrumenten. Nach seiner Scheidung vor drei Jahren ist der humorvolle Hobbybauer nun auf der Suche nach einer neuen Liebe in seinem Leben.

Hobbybauer Michael aus Laos Foto: RTL

Werner (27) aus Südafrika:

Region: Port Elizabeth , Eastern Cape, Südafrika

, Eastern Cape, Betrieb: Hobbybauer

Hobbybauer Hobbys: Kochen, Fußball spielen, Tischtennis , Squash

In der unberührten Natur Südafrikas hat Jungbauer Werner erst kürzlich seinen Traum von einer eigenen Farm mit seinen Eltern verwirklicht. Ursprünglich gelernter Koch, lebt er nun seine Leidenschaft für die Landwirtschaft aus und hat große Pläne, wie die Haltung von Milchkühen, Hühnern, eigene Käse- und Butterherstellung sowie eine Schokoladenproduktion.

Obwohl er in Südafrika geboren wurde, ist seine Muttersprache Deutsch, da Teile seiner Familie bereits seit sieben Generationen Deutsch sprechen. Der 27-jährige Werner ist ein leidenschaftlicher Koch und arbeitet gerne mit seinen Händen. Als gläubiger Christ betreibt er viel Sport wie Fußball, Tischtennis und Squash. Er sucht jetzt nur noch die große Liebe, die seinen christlichen Glauben teilt, ungefähr in seinem Alter ist und in Zukunft eine Familie mit ihm gründen möchte.