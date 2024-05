"Bauer sucht Frau International" 2024: Wer sind die Kandidaten?

Welche Kandidaten nehmen bei "Bauer sucht Frau International" 2024 teil? Hier stellen wir die Bauern vor, die als Teilnehmer in der Kuppelshow dabei sind.

Am 3. Oktober 2023 wurden bereits die Kandidaten von " Bauer sucht Frau International" 2024 enthüllt. Singles aus der ganzen Welt suchen die wahre Liebe. Inka Bause steht als Moderatorin wieder mal vor der Kamera und hilft den Teilnehmern bei der Suche nach einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Kandidaten von Farmen aus Europa bis Südamerika sind mit dabei.

Hier finden Sie einen Überblick über die Bauern und Bäuerinnen, die bei "Bauer sucht Frau International" 2024 dabei sind.

Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" 2024

Die Bauern und Bäuerinnen wurden schon vor Sendestart angekündigt. Bauer Frank mit seiner Olivenfarm auf der griechischen Insel Korfu wurde aus nicht näher genannte Gründen für die Produktion der neuen Folgen gestrichen. Die acht übrigen Teilnehmer von "Bauer sucht Frau International" stellen wir Ihnen hier vor:

Andreas (63) aus Guatemala:

Region: Alta Verapaz, Guatemala

Alta Verapaz, Betrieb: Kakaoanbau

Kakaoanbau Hobbys: In der Hängematte entspannen, Lesen und Tatort schauen.

Andreas stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und verbrachte fast drei Jahrzehnte in der IT-Branche. Er war bereits verheiratet und hat zwei Kinder sowie zwei Enkelkinder. Vor etwa fünf Jahren erlebte sein Leben eine bemerkenswerte Wendung, als er nach Guatemala reiste und sich in das Land verliebte. Seitdem führt Andreas ein einsames Leben auf seiner Farm und widmet sich dem Anbau von Kakao.

Der 63-jährige Mann zeichnet sich durch Offenheit, Aufgeschlossenheit und Abenteuerlust aus. Er ist bestrebt, der Gemeinschaft in Guatemala etwas zurückzugeben, weshalb er eine Art Schule gegründet hat, in der Kinder beispielsweise über gesunde Ernährung lernen können. Seine ideale Lebensgefährtin sollte aktiv, intelligent und lebensfroh sein und vor allem ein großes Herz für andere Menschen haben.

Fritz (45) aus Frankreich:

Region: Ain/ Rhône-Alps

Ain/ Rhône-Alps Betrieb: Ackerbau und Milchviehbetrieb

Ackerbau und Milchviehbetrieb Hobbys: Festkomitee und Organisation von Veranstaltungen.

Vor etwa zwei Jahrzehnten erfüllte sich Fritz seinen Traum, indem er mit seinen Eltern und seinem Bruder aus der Schweiz nach Frankreich auswanderte. Fritz hegte schon immer den Wunsch, in Frankreich zu leben. Heute betreiben er und sein Bruder Christof den Hof gemeinsam und teilen sich das Bauernhaus mit ihren Eltern.

Fritz ist für seine ruhige und entspannte Natur bekannt, zeichnet sich durch Hilfsbereitschaft aus und engagiert sich aktiv in seiner Dorfgemeinschaft. Seit Herbst 2022 ist Fritz alleinstehend und sehnt sich nach einer Partnerin, mit der er den Alltag, die Herausforderungen und die Freuden des Lebens teilen kann. Er sucht nach einer liebevollen Frau, die versteht, was es bedeutet, auf einem Bauernhof zu leben.

Gerfried (51) aus Österreich:

Region: Steiermark , Österreich

, Betrieb: Pferdepension und Forstwirtschaft

Pferdepension und Forstwirtschaft Hobbys: Vespa fahren, Feiern und Reisen

Gerfried ist geboren und aufgewachsen in Österreich, er absolvierte eine Lehre als Schlosser und Karosseur. Heute arbeitet er jedoch als Vollerwerbslandwirt und hat die elterliche Landwirtschaft übernommen. Sein Hof, auf dem auch seine Eltern leben, umfasst einen Reitstall sowie Wald- und Wiesenflächen auf insgesamt 11,5 Hektar.

Er ist passionierter Wanderer und genießt gelegentliche Wellness-Auszeiten. Seine Freunde sind ihm besonders wichtig. Er nahm bereits 2014 an der österreichischen Staffel von " Bauer sucht Frau" teil, jedoch fand er dort nicht die große Liebe. Seit einem Jahr ist er wieder Single und bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Er sucht eine vitale und naturverbundene Frau, die ihn unterstützt und mit ihm das Leben teilt.

Marisol (65) aus Kolumbien:

Region: Huila, Kolumbien

Huila, Betrieb: Kaffeeanbau

Kaffeeanbau Hobbys: Malen, Basteln oder Schreiben

Marisol ist das Kind einer Chilenin und eines Deutschen. Ihre Kindheit verbrachte sie hauptsächlich in Kolumbien. Als Jugendliche zogen ihre Eltern nach Deutschland. Nachdem sie eine schwere Krebserkrankung überstanden hatte, entschied sie sich dazu, in ihre seelische Heimat Kolumbien zurückzukehren. Im Alter von 63 Jahren erwarb Marisol ein Grundstück und bewirtschaftet nun 5,5 Hektar Land für den Anbau von Bio-Kaffee. Darüber hinaus kümmert sie sich um Tiere wie Pferde, Ochsen, Schweine, Gänse und Hunde.

Marisol, im Alter von 65 Jahren, beschreibt sich selbst als eine Frau, die nie aufgibt und lieber aus Fehlern lernt, als sie zu vermeiden. Sie hat eine Leidenschaft für Malerei, Kunsthandwerk und Salsa-Tanz. In Bezug auf ihre Zukunft wünscht sie sich einen intelligenten, strukturierten und gefestigten Partner, der gelegentlich auch impulsiv sein darf. Es ist ihr wichtig, dass ihr Partner Spanisch spricht oder zumindest bereit ist, die Sprache zu erlernen.

Markus (40) aus Portugal:

Region: Madeira, Portugal

Madeira, Betrieb: Permakultur

Permakultur Hobbys: Schwimmen und Tauchen

Markus stammt ursprünglich aus Meran in Südtirol und hat BWL studiert. Sein langgehegter Traum war es jedoch, am Meer zu leben. Während eines Urlaubs auf Madeira verliebte er sich in die Insel und entschied sich zur Auswanderung. Auf seinem etwa sechs Hektar großen Anwesen baut er Obst und Gemüse an, hält Hühner, Enten und Ziegen.

Markus legt großen Wert auf eine gesunde Ernährung mit regionalen und saisonalen Produkten, die er selbst anbaut. Er sucht eine Partnerin, die aufgeschlossen, abenteuerlustig, vielseitig und anpassungsfähig ist. Gemeinsam mit ihr möchte er seinen Alltag teilen und eine Familie gründen.

Peter (33) aus Österreich:

Region: Tirol , Österreich

, Betrieb: Milchviehbetrieb

Milchviehbetrieb Hobbys: Spazieren, Joggen, Fitnessstudio, Schlagzeug, Partys und im Eisbach baden

Peter lebt mit seiner Familie unter einem Dach und arbeitet gemeinsam mit ihnen auf dem Hof, auf dem er aufgewachsen ist. Zusammen bewirtschaften sie 12 Hektar Land und halten 10 Milchkühe sowie Hühner und Enten. Nebenbei arbeitet Peter als Hausmeister. Er beschreibt sich selbst als kreativ, freundlich, ehrgeizig und abenteuerlustig. Er lässt gerne Sachen auf sich zukommen. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, spielt Schlagzeug, geht feiern und badet täglich im hofeigenen Eisbach.

Seit vier Jahren ist Peter Single. 2020 nahm er an "Bauer sucht Frau" in Österreich teil, fand jedoch nicht die richtige Partnerin. Er sucht eine ehrliche Frau, die seinen Sinn für Humor teilt und kann sich vorstellen, eine eigene Familie zu gründen.

Philipp (42) aus Togo:

Region: Präfektur Danyi, Togo

Präfektur Danyi, Betrieb: Permakultur mit Gemüse- und Obstanbau, Schweine- und Geflügelzucht

Permakultur mit Gemüse- und Obstanbau, Schweine- und Geflügelzucht Hobbys: Motorrad fahren und Surfen

Philipp stammt gebürtig aus Berlin und führt seit etwa drei Jahren eine Selbstversorgungsfarm in den togolesischen Tropen auf 800 Metern Höhe. Vorher diente er bei der Marine, studierte Sport und Ernährung und leitete ein Fitnessstudio in Kreuzberg. Während der Corona-Pandemie blieb er in Togo und fand dort das Grundstück für seine heutige Farm, wo er beschloss, ein autarkes Leben zu führen.

Mit 42 Jahren betrachtet sich Philipp als kurios, einzigartig und abenteuerlustig. Er geht eigene Wege, betreibt viel Sport und macht Wanderungen mit seinen Eseln durch den Dschungel. Philipp sucht eine Frau, die die Natur liebt und ein Leben als Selbstversorgerin führen möchte. Außerdem wünscht er sich eine eigene Familie mit Kindern.

Ulrike (57) aus Brasilien:

Region: São Paulo , Brasilien

, Betrieb: Bio-Obstanbau, Eukalyptusanbau, Tierhaltung

Bio-Obstanbau, Eukalyptusanbau, Tierhaltung Hobbys: Im Teich schwimmen, Kreuzworträtsel und Kartenspiele

Ulrike wanderte 2008 mit ihrem Mann nach Brasilien aus, der 2022 verstarb. Seitdem führt sie den 13 Hektar großen Hof alleine. Neben dem Anbau von tropischen Früchten und Gemüse bewirtschaftet sie auch eine Eukalyptusplantage und hält Enten, Hühner, Esel, Hunde, Katzen und einen Tukan.

Die 57-Jährige beschreibt sich als umgänglich, bodenständig und tier- sowie naturliebend. Sie verbreitet positive Energie und lebt nach dem Motto: "Das Leben ist zu kurz für irgendwann". Ulrike sucht nun einen humorvollen und handwerklich begabten Mann. Äußerlichkeiten sind für sie weniger wichtig, solange die Chemie stimmt.