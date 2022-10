"Bauer sucht Frau" - Kandidaten 2022: Das sind die Bauern in Staffel 18

"Bauer sucht Frau" geht 2022 in die 18. Runde. Auch dieses Mal suchen wieder diverse Bauern und auch eine Bäuerin die große Liebe. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten vor.

Am 10. Oktober 2022 ist es wieder so weit und die Dating-Show " Bauer sucht Frau" geht in eine neue Runde. Es ist bereits die 18. Staffel des Formats. Seit Mitte April stehen die insgesamt 17 Kandidaten der diesjährigen Staffel fest.

Neben 16 Landwirten nimmt 2022 auch eine Landwirtin an der Sendung teil. Unter den Bauern sind wie immer die unterschiedlichsten Betriebe vertreten, so zum Beispiel ein Rinderzuchtbetrieb, ein Schweinemastbetrieb und auch ein Fleckviehzüchter sowie ein Pferdewirt sind in den neuen Folgen mit dabei.

In unserer Übersicht stellen wir Ihnen alle teilnehmenden Bauern in Staffel 18 von "Bauer sucht Frau" näher vor.

"Bauer sucht Frau" 2022: Das sind die Kandidaten - und eine Kandidatin

Loretta (32) aus Baden-Württemberg

Die 32-jährige Loretta stammt aus Baden-Württemberg und ist von Beruf Pferdewirtschaftsmeisterin. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Oma auf dem elterlichen Hof. Trotz jeder Menge an Arbeit und zahlreichen unterschiedlichen Hobbys, denen Loretta nachgeht, fühlt sie sich dennoch von Zeit zu Zeit einsam und sehnt sich nach einem Partner. Ihr Traumann sollte aktiv und lebensfroh sein und ihr eine Schulter zum Anlehnen bieten.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidatin Loretta Foto: RTL

Michael K. (27) aus Nordrhein-Westfalen

Kandidat Michael lebt in Nordrhein-Westfalen und führt gemeinsam mit seinen Eltern einen Hof mit Schwerpunkt auf der Fleckviehzucht. Der 27-Jährige ist der erste bisexuelle Landwirt bei "Bauer sucht Frau" und möchte im Rahmen der Sendung sein passendes weibliches oder männliches Gegenstück finden. Idealerweise sollte die Person an der Arbeit auf dem Hof interessiert sein. In seiner Freizeit geht Michael leidenschaftlich gerne seinem Hobby, dem Tanzen nach.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Michael K. Foto: RTL

Theo (58) aus Nordrhein-Westfalen

Viehwirt Theo ist in der Eifel in Nordrhein-Westfalen zu Hause und lebt zusammen mit seiner 87-jährigen Mutter und über 150 Rindern auf seinem eigenen Bauernhof. Neben seiner Arbeit ist der 58-Jährige gerne mit dem Motorrad in der Natur unterwegs oder steht als leidenschaftlicher Tänzer auch auf dem Tanzparkett. Er ist auf der Suche nach einer unternehmungslustigen und aktiven Partnerin.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Theo Foto: RTL

Christian (39) aus Niedersachsen

Christian lebt in Niedersachsen im Kreis Osnabrück und ist als Schweinebauer tätig. Seinen Mastbetrieb mit rund 1.500 Schweinen betreibt der 39-Jährige gemeinsam mit seinen Eltern. In seiner Freizeit macht Christian liebend gerne Musik. Bei "Bauer sucht Frau" ist er auf der Suche nach einer Frau, mit der er im besten Fall eine Familie gründen kann.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Christian Foto: RTL

Dennis (28) aus Hessen

Bauer Dennis stammt aus Hessen und arbeitet als Ackerbauer. In seiner arbeitsfreien Zeit beschäftigt er sich gerne mit der Restaurierung von Oldtimer-Traktoren. Außerdem ist der 28-Jährige leidenschaftlicher Bäcker und liebt es, Muffins und Kuchen aller Art herzustellen. Der Landwirt sucht eine offene und durchsetzungsstarke Frau, mit der er eine Familie gründen kann.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Dennis Foto: RTL

Erik (30) aus Thüringen

Erik ist hauptberuflich als Rettungssanitäter tätig. Nebenher arbeitet er als Hobbybauer auf dem geerbten Bauernhof seines Opas. Der 30-Jährige ist darüber hinaus aktives Mitglied im Karnevalsverein und kocht in seiner Freizeit gerne aufwendig. Er sucht eine Frau mit "ein paar Rundungen, eher der natürliche Typ, der zum Lachen nicht in den Keller geht".

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Erik Foto: RTL

Gottfried (63) aus Baden-Württemberg

Gottfried aus Baden-Württemberg geht bereits seit 14 Jahren als Single durchs Leben. Der Milchbauer vermietet auf seinen Hof auch zwei Ferienwohnungen, aber fühlt sich trotz der vielen Gäste oft sehr alleine. Der 63-Jährige hält daher nach einer liebevollen Partnerin Ausschau, die gesellig ist und darüber hinaus genauso viel Freude am Tanzen hat wie er selbst.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Gottfried Foto: RTL

Jörg (48) aus Hessen

Ammenkuhhalter Jörg lebt in Hessen und ist bereits Vater. Sein neunjähriger Sohn aus einer früheren Beziehung lebt immer am Wochenende auf seinem Hof. Er selbst sagt: "Mein Sohn gehört zu mir. Mich gibt's nur im Doppelpack!" Die Frau an der Seite des 48-Jährigen, der auch bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, sollte dementsprechend kinderlieb sein und im besten Fall auch noch gut kochen können.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Jörg Foto: RTL

Maik (30) aus Schleswig-Holstein

Kandidat Maik, der aus Schleswig-Holstein stammt, hatte bisher noch keine richtige Beziehung. Die zukünftige Frau des Rindermastwirts sollte laut ihm "endlich ein bisschen Schwung und Pep auf den Hof und in sein Leben bringen." In seiner Freizeit ist der 30-Jährige gerne mit dem Rad in der Natur unterwegs oder fährt mit einem seiner Oldtimer-Traktoren durch die Gegend.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Maik Foto: RTL

Mario (45) aus Hessen

Mutterkuhhalter Mario lebt in Hessen auf seinem Hof. Dort versorgt er rund 20 Gelbviehrinder, eine bedrohte und sehr alte Kuhrasse. Die Partnerin an seiner Seite sollte definitiv viel Humor haben: "Wenn sie das Leben nicht so ernst nimmt, auch mal einen Spruch macht, das finde ich toll, das mag ich an Frauen", sagt der 45-Jährige.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Mario Foto: RTL

Martin (56) aus Bayern

Landwirt Martin ist im Oberallgäu in Bayern zu Hause. Der 56-Jährige führt auf über 1.000 Meter Höhe einen eigenen Bio-Hof mitsamt Hotel und ist ein echter Familienmensch. Seine beiden Kinder, sein Bruder und seine Mutter wohnen alle in der direkten Umgebung des 56-Jährigen. Martin fährt in seiner Freizeit gern Motorrad oder Ski und spielt in einer Musikkapelle Flügelhorn.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Martin Foto: RTL

Max (26) aus Rheinland-Pfalz

Jungbauer Max lebt in Kusel in Rheinland-Pfalz. Zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern betreibt der 26-Jährige einen Mischbetrieb. Der leidenschaftliche Skifahrer hatte bisher noch keine Beziehung. Er ist auf der Suche nach einer lustigen und spontanen Frau, mit der er im besten Fall alt werden und auch eine Familie gründen kann.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Max Foto: RTL

Michael N. (51) aus Niedersachsen

Rinderhalter Michael wohnt in Stade im Bundesland Niedersachsen. Der kaufmännische Angestellte hat sich vor zehn Jahren seinen eigenen Hof zugelegt und hält dort neben Rindern auch eigene Hühner. Der 51-Jährige hält nach einer ehrlichen und direkten Frau Ausschau, die auch eine emotionale Seite hat, denn er mag es, wenn "Menschen Gefühle zeigen und sich nicht verstecken."

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Michael N. Foto: RTL

Steffen (43) aus Brandenburg

Der Brandenburger Steffen verdient sein Geld als Züchter von Angus-Rindern. Der 43-Jährige ist alleinerziehender Vater und hat einen neunjährigen Sohn, der Autist ist. Der gelernte Industriemechaniker legt in einer Beziehung sehr großen Wert auf Verlässlichkeit und Treue. Außerdem steht er auf unternehmungslustige Frauen und Tattoos.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Steffen Foto: RTL

Tade (25) aus Schleswig-Holstein

Schafhalter Tade leitet den Betrieb seiner Eltern in Nordfriesland seit mittlerweile einem Jahr. Auf dem Hof leben über 800 Schafe, 600 Lämmer und auch 25 Mutterkühe. In seiner Freizeit macht der gelernte Zimmermann viel Sport und ist entweder im Schwimmbad oder auf dem Fußballfeld unterwegs. Seine Traumfrau sollte laut eigener Aussage "familiär, tierlieb, humorvoll und selbstständig" sein.

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Tade Foto: RTL

Ulf (31) aus Schleswig-Holstein

Der 31-jährige Ulf ist in Pinneberg in Schleswig-Holstein Chef eines Pferde- und Reitbetriebs. Der gelernte Metallbaumeister kümmert sich im Nebenerwerb und mit der Hilfe seiner Eltern um insgesamt 35 Pferde und Ponys. Der Familienmensch sucht nach einer "Herzensfrau, die mit mir das gemeinsame Leben auf dem Ponyhof genießen möchte. Allein zu sein ist richtig doof!"

"Bauer sucht Frau" 2022: Kandidat Ulf Foto: RTL

Arne (30) aus Niedersachsen

Kandidat Arne aus Niedersachsen ist Milchbauer und betreibt auf seinem Hof in Göttingen gemeinsam mit seinen Eltern eine kleine Käserei. Die Traumfrau des 30-Jährigen ist begeisterungsfähig und verlässlich und zeigt Interesse an seiner Arbeit: "Sie kann gerne einen anderen Beruf haben, aber wenn sie Lust hätte sich einzubringen, dass wir die Käserei zusammen weiterentwickeln, das wäre toll."