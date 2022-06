"Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia": Alles rund um Termin und Wiederholung

Im Juni steht "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" bevor. Wissenswertes rund um Termin, Vorschau, Wiederholung, Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Dass Bauern auch die Liebe außerhalb Deutschlands ausleben können, zeigt " Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia". Gerald und Jörn, die mit ihren Frauen im afrikanischen Namibia leben, berichten in der Ausgabe von "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" von ihren Fortschritten und neuen Herausforderungen. Die beiden Bauern müssen nicht nur ihren Aufgaben als Landwirt nachkommen, sondern müssen sich jetzt auch noch um ihre Söhne kümmern und diese beim Aufwachsen in Namibia begleiten.

Möchten Sie gerne mehr zu "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" erfahren, wann der Termin der Ausstrahlung ist, was es vorab über Gerlad und Jörn zu berichten gibt, ob es eine Wiederholung und eine Übertragung im TV und Stream geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Informationen und bekommen eine Vorschau.

Wann ist der Termin von "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia"?

"Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" wird am Pfingstmontag, dem 06. Juni 2022, zu sehen sein. Hier gibt es eine Übersicht:

Was? " Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia "

" - Neues aus " Wann? 6. Juni 2022, 19.05 Uhr

6. Juni 2022, 19.05 Uhr Wer? Gerlad und Anna + Jörn und Oliwia

Einblicke vorab zu "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia": Vorschau

Gerald und Jörn leben beide mit ihren Partnerinnen in Namibia. Beide sind mittlerweile Vater eines Sohnes.

Hier erhalten Sie eine Vorschau zu Gerald:

Für die Familie, die aus Gerald, Anna und dem kleinen Leon besteht, stehen große Herausforderungen an. Gerald hat die Farm seines Vaters abgekauft und übernommen. Das sich darauf befindende Wohnhaus möchten Gerald und Anna umbauen. Gerald, der auf der Farm aufgewachsen ist, wünscht sich für seinen Sohn Leon die gleiche Verbundenheit zu der Farm: "Wir sind jetzt stolze Farmbesitzer. Da liegt natürlich viel mehr Verantwortung auf unserer Schultern, aber ich bin richtig stolz. Ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Heimat und es freut mich sehr, jetzt meinem Kind das gleiche Gefühl und die gleiche Verbundenheit mit der Farm zu ermöglichen.“

Es stehen jedoch nicht nur Arbeiten auf dem Hof an, sondern auch die Erziehung des 16 Monate alten Kindes. Um Leon auch an andere Kinder zu gewöhnen, nehmen die Eltern einmal wöchentlich eine Strecke von zwei Stunden auf sich, damit Leon dort den Kindergarten besuchen kann. Um später einmal in die Schule gehen zu können, ist klar, dass Leon ein Internat besuchen muss, da die Farm zu abgeschieden liegt. Zu der Trennung äußerte sich Anna wie folgt: "Ich verdränge den Gedanken noch und will da jetzt noch nicht drüber nachdenken! Ich habe ja noch ein paar Jahre."

Gerald und Anna in "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" Foto: RTL

Hier erhalten Sie eine Vorschau zu Jörn:

Ebenfalls in Namibia, aber knapp 500 Kilometer nördlicher, lebt Jörn mit seiner Familie, die aus Oliwia und dem Sohn Bruno besteht. Bruno stellt das ganze Glück der kleinen Familie dar. Jörn berichtet: "Bruno bringt das vollkommene Glück in unser Leben. Er entwickelt sich so schnell. Krabbeln kann er schon und jetzt versucht er auch langsam zu stehen."

Oliwia, die beruflich als Übersetzerin tätig ist, arbeitet nun von Zuhause aus. Mit Bruno besuchen die Eltern das indigene Volk der San, damit das Kind auch die Möglichkeit hat, andere Kinder zu treffen und Freunde zu finden. Jörn sagt dazu: "Bruno soll viel Verständnis für andere Kulturen bekommen. Die San sind Jäger und Sammler und er kann die Naturverbundenheit und das Ruhige von ihnen lernen". Auch Jörn ist mit den San aufgewachsen. Bruno soll außerdem die Familie von Oliwia in Polen kennenlernen.

Auch auf Jörns Farm hat sich einiges getan. Er hat nun einen Teil der Rinderfarm seines Vaters gepachtet und bewirtschaftet jetzt 400 Rinder und 5000 Hektar.

Jörn und Oliwia von "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" Foto: RTL

"Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia": Übertragung im TV oder Stream?

"Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" wird es auf RTL zu sehen geben. Beginn der Sendung ist am Pfingstmontag um 19.05 Uhr. Parallel wird es zur Übertragung im TV auch einen Stream auf RTL+ geben.

Wird es eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" geben?

Sie sind am 6. Juni 2022 verhindert? Sie möchten "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" erneut ansehen? Eine direkte Wiederholung der neuen Ausgabe wird es zwar nicht geben, "Bauer sucht Frau - Neues aus Namibia" kann allerdings nachträglich auf RTL+ angesehen werden.

RTL+ ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Um das Abo nutzen zu können, fallen monatliche Kosten von 4,99 Euro an.