"Bauer sucht Frau" Weihnachtsspecial - alle Infos zu "Liebesglück und Babyboom"

"Bauer sucht Frau" Weihnachtsspecial: Die Infos über Sendetermin, Übertragung im TV oder Stream, Bauern und Paare sowie die Moderatorin finden Sie bei uns.

Verlobung, Outing, Zwillinge, romantische Hochzeit - auf den " Bauer sucht Frau"-Höfen herrscht ständig Bewegung. RTL hat für ein Weihnachtsspecial recherchiert, was mit den Protagonisten aus mittlerweile stolzen 18 Staffeln so los ist. Was gibt es Neues? Klemmt es irgendwo? Wie geht es den Kindern?

Weihnachtsspecial von "Bauer sucht Frau" 2022: Sendetermin

RTL hat die Ausstrahlung für den ersten Weihnachtsfeiertag angekündigt. Das ist morgen am Sonntag, der 25. Dezember 2022. Start ist um 16.45 Uhr bei RTL und seinem Streamingdienst RTL+. Live-Übertragungen bei RTL+ sind allerdings mit Kosten verbunden - mehr dazu weiter unten bei "Übertragung".

Der Sender hat für denselben Tag noch ein weiteres Special zu "Bauer sucht Frau" versprochen: Um 19.15 Uhr läuft "Der große Bauernkalender" - eine Sendung zugunsten der RTL-Aktion "Wir helfen Kindern".

Bauern und Paare bei "Bauer sucht Frau - Liebesglück und Babyboom"

Wer von den vielen glücklich verheirateten oder dauerhaft liierten Bauern und Bäuerinnen nun tatsächlich im Weihnachtsspecial dabei sein wird, hat RTL bisher nicht enthüllt. Das gleiche gilt für die Landwirts-Paare, die mittlerweile Babys bekommen haben - keine Namen beim Sender selbst, nirgends. Wir müssen also auf andere allgemein zugängliche Quellen zurückgreifen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Nach Zählung von Experten gab es bisher über 30 Hochzeiten in der "Bauer sucht Frau"-Familie, die naturgemäß nicht alle Bestand hatten. Außerdem wurden in diesem Zusammenhang mehr als 20 Babys registriert.

Wir haben für Sie einmal aufgelistet, wer sich bisher das Jawort gegeben hat:

Lesen Sie dazu auch

Herbert und Karin (Staffel 1, Hochzeit 2005)

Rainer und Ute (Staffel 1, Hochzeit 2007)

Maik und Judith (Staffel 3, Hochzeit 2008)

Bruno und Anja (Staffel 3, Hochzeit 2009)

Josef und Narumol (Staffel 5, Hochzeit 2010)

Willi und Karola (Staffel 5, Hochzeit 2011)

Markus und Jennifer (Staffel 5, Hochzeit 2011)

Willy und Rosi (Staffel 6, Hochzeit 2012)

Marcel und Katja (Staffel 6, Hochzeit 2012)

Lämmes und Anna (Staffel 6, Hochzeit 2013)

Uwe und Iris (Staffel 7, Hochzeit 2013)

Kurt und Sonja (Staffel 8, Hochzeit 2013)

Peter und Nicole (Staffel 8, Hochzeit 2014)

Jan und Silke (Staffel 9, Hochzeit 2014)

Jürgen und Tanja (Staffel 8, Hochzeit 2014)

Guy und Victoria (Staffel 9, Hochzeit 2015)

und Victoria (Staffel 9, Hochzeit 2015) Martin und Jenny (Staffel 6, Hochzeit 2015)

Helmut und Amanda (Staffel 9, Hochzeit 2016)

Sabine und Albert (Staffel 9, Hochzeit 2017)

Gottfried und Elodia (Staffel 11, Hochzeit 2017)

Rainer und Christina (Staffel 10, Hochzeit 2017)

Gottfried und Martina (Staffel 10, Hochzeit 2018)

Swen und Nancy (Staffel 11, Hochzeit 2018)

Gerald und Anna (Staffel 13, Hochzeit 2018)

Roland und Franzi (Staffel 12, Hochzeit 2018)

Benny und Nadine (Staffel 13, Hochzeit 2018)

Jörg und Vanessa (Staffel 8, Hochzeit 2018)

Manfred und Sonja (Staffel 11, Hochzeit 2018)

Norbert und Petra (Staffel 11, Hochzeit 2019)

Stephan und Steffi (Staffel 14, Hochzeit 2019)

Christian und Barbara (Staffel 8, Hochzeit 2019)

(Staffel 8, Hochzeit 2019) Bernhard und Lena (Staffel 14, Hochzeit 2019)

Jörn und Oliwia (Staffel 14, Hochzeit 2020)

Viele der Paare haben dank RTL nicht nur die große Liebe gefunden - auch Nachwuchs gibt es inzwischen in der "Bauer sucht Frau"-Community, nämlich zum Beispiel bei:

Anna und Gerald (ein zweites Kind ist unterwegs)

Josef und Narumol

Guy und Victoria (2)

und Victoria (2) Hauke und Christina (2)

Jürgen und Tanja (2)

Christian und Barbara

Jörn und Oliwia

und Oliwia Nils und Denise

Alle diese Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit - manchmal geht einfach alles viel zu schnell.

"Bauer sucht Frau"- Moderatorin ist Inka Bause

Inka Bause kam am 21. November 1968 in Leipzig zur Welt. Sie arbeitet als Sängerin, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Ihr Vater Arndt Bause gehörte zu den erfolgreichsten Schlager- und Pop-Komponisten der DDR. Inka wurde mit sechs Jahren von Talentsuchern entdeckt - an der (Ost-) Berliner Musikschule Friedrichshain, wo sie damals Geige spielte. Später absolvierte sie ein Gesangstudium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler", das sie 1989 mit der Note "Sehr gut" abschloss.

Ihre TV-Karriere startete bereits 1984 bei der Silvestersendung "Spielverderber" im DDR-Fernsehen. Bause wurde mehrfach preisgekrönt und veröffentlichte ihr erstes Album als Sängerin unter dem Titel "INKA". Gleichzeitig etablierte sie sich als Schauspielerin im Theater und auf dem Bildschirm sowie als Moderatorin.

Nach vielen weiteren Karriereschritten im ZDF (zum Beispiel "Traumschiff") und in der ARD wurde sie bei RTL das Gesicht der Doku-Soap "Bauer sucht Frau". Inka Bause war von 1996 bis 2005 mit dem Sänger und Komponisten Hendrick Bruch verheiratet - die beiden haben seit 1996 eine gemeinsame Tochter. Zwischen 2009 und 2011 war sie mit dem Politiker Stefan Gebhardt liiert. Inka Bause lebt in Berlin.

Übertragung von "Bauer sucht Frau - Liebesglück und Babyboom" im TV und Stream

Sofern Sie "Bauer sucht Frau - Liebesglück und Babyboom" ganz normal und konventionell im linearen TV-Programm von RTL verfolgen möchten, brauchen Sie nur zur angegeben Sendezeit ihr TV-Gerät einzuschalten.

Sollten Sie aber ein digitales Endgerät - etwa Ihren Laptop, das Tablet oder ein Smartphone - vorziehen, gibt es dafür ebenfalls eine elegante Problemlösung - den Stream von RTL+. Das kostet Sie nach der Probezeit von 30 Tagen allerdings Geld, denn für Live-Übertragungen werden Sie zur Kasse gebeten - die Version "Premium" zum Beispiel kostet 4,99 Euro pro Monat (Stand: Dezember 2022). Aktuelle Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

Eine Wiederholung gibt es natürlich auch - gleichfalls bei RTL+. Dort ist die Weihnachts-Folge "Liebesglück und Babyboom" von "Bauer sucht Frau" noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.