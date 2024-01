Bauernprotest

15:57 Uhr

Bauern-Demos am Dienstag: Diese Regionen und Städte in Deutschland sind besonders betroffen

In Baden-Württemberg finden am Dienstag wieder Bauern-Demos statt.

Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart steht am Dienstag im Zentrum eines großen Bauernprotests. Wo es in Deutschland zu Demos und Verkehrsbehinderungen kommt, erfahren Sie in diesem Artikel.