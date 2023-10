Echte Mehlbeere ist "Baum des Jahres" 2024

Der "Baum des Jahres" 2024 wurde bekanntgegeben: Es ist die die Echte Mehlbeere. Zukünftig soll ihr eine bedeutende Rolle bei der Begrünung von Städten zukommen.

Die Echte Mehlbeere als "Baum des Jahres" 2024 gekürt worden. Weil die Baumart auch mit zunehmenden Trockenperioden gut zurechtkommen werde, komme ihr zukünftig eine bedeutende Rolle bei der Begrünung von Städten zu, erklärte die "Baum des Jahres - Dr. Silvius Wodarz Stiftung" ihre Entscheidung.

"Baum des Jahres" 2024: Echte Mehlbeere als Stadt- und Alleebaum gefragt

Nach Angaben der Stiftung sieht die Mehlbeere, die bis zu 20 Meter hoch und 200 Jahre alt werden kann, zudem besonders schön aus. Die orangenen bis scharlachroten Früchte schienen dann durch die gelb bis goldbraune Laubkrone. Sie schmecken jedoch mehlig und eher langweilig. Ob daher auch der Name des Baumes rührt, ist nicht eindeutig belegt. Es könne laut der Stiftung auch sein, dass dabei die bemehlt aussehenden jungen Triebe und Blattunterseiten eine Rolle spielten, ebenso wie die Nutzung getrockneter Mehlbeerenfrüchte zur Streckung von Mehl in Notzeiten.

Neben ihrer Rolle als Stadtbaum ist die Art auch als Alleebaum gefragt. In Wäldern bevorzugt sie sonnige sonnige Standorte und wenig Konkurrenz.

Titel "Baum des Jahres" wird seit 1989 vergeben

Der Titel "Baum des Jahres" wird seit dem Jahr 1989 jährlich vergeben. Die Stiftung will mit der Aktion über die Besonderheiten der jeweiligen Bäume aufklären. Zudem soll das Interesse an Bäumen sowie Natur- und Umweltschutz generell geweckt und gefördert werden.

2023 erhielt die Moor-Birke den Titel "Baum des Jahres". Sie bildet oft die einzige Baumvegetation in den wertvollen Sonderstandorten. "Moore sind für die Bindung von CO2 wichtig und ein Zuhause für seltene Arten", erklärte Stefan Meier, Präsident der Stiftung. In Deutschland dient die Moor-Birke vor allem als beliebtes Brennholz. Auch als Heilpflanze hat die Moor-Birke eine lange Tradition. Inzwischen sind 90 Prozent der Moore Deutschlands entwässert. Das Problem ist: Wenn Moore austrocknen, setzen sie das gebundene Kohlendioxid wieder frei. Intakte Moore sind also enorm wichtig für den Wasserhaushalt und unser Klima. Die Moor-Birke sollte als Symbol für dieses Handlungsfeld gelten.

