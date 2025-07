Autobahn 81 bei Böblingen am Wochenende dicht

Wegen Baumaßnahmen wird die Autobahn 81 bei Böblingen am Wochenende voll gesperrt. Eine Behelfsbrücke, die den Verkehr zwischen Böblingen und Sindelfingen verbindet, soll eingehoben werden, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-und -bau GmbH auf Anfrage mitteilte.

Die A81 wird deshalb von Freitagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagmorgen um 5.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist die Strecke in Fahrtrichtung Singen zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb. In Fahrtrichtung Stuttgart ist der Bereich zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost nicht befahrbar. Die Baumaßnahmen finden im Zuge der A81-Erweiterung statt. Durch die Behelfsbrücke kann eine bestehende Brücke abgerissen werden.