Hitzewarnung am Montag: Wüstenluft trifft auf Bayern

Am Montag gelten in Bayern weiträumige Hitzewarnungen. Grund ist Wüstenluft, die hohe Temperaturen in den Freistaat bringt. Es kommt ein neuer Hitzeschub an.

Kaum ist eine Hitzewelle vorbei, müssen sich die Menschen in Bayern schon auf den nächsten Hitzeschub einstellen. Ab Montag kommt Wüstenluft im Freistaat an, welche hohe Temperaturen mitbringt. Das erklärt Jan Schenk von The Weather Channel in einem Video. Laut dem Meteorologen sind am Montag daher Temperaturen zu erwarten, welche die 35 Grad übersteigen.

Wetter in Bayern: Zwei Szenarien für Hitzeschub

Schenk spricht in dem Video von zwei Wetter-Szenarien für Bayern. Es sei auch möglich, dass die Temperaturen "nur" zwischen 30 und 35 Grad liegen. "Trotzdem noch heiß, aber nicht ganz so super-heiß", analysiert er. Dass es zu einer neuerlichen Hitzewelle kommt, zieht er allerdings nicht in Zweifel. Diese könnte sogar durch den Faktor von Schwüle verstärkt werden. Auch bei niedrigeren Temperaturen kann es daher vor allem in Oberbayern und Niederbayern sehr belastend für den Körper werden.

Grund für die zwei Szenarien ist die schwankende Regenprognose. Ab dem Dienstag könnte der Hitzeschub wieder vorbei sein, da Regenschauer einsetzen dürften. Es ist jedoch möglich, dass diese schon am Montag einsetzen und es außerdem zu Gewittern kommt. Dann würde die Hitzewelle noch kürzer ausfallen. Vor allem der Westen Bayerns dürfte von Gewittern betroffen sein. Wann die Gewitter einsetzen, ist allerdings schwer vorherzusagen.

Hitzewarnungen heute: Vor allem München betroffen

Für den kompletten Südosten Bayerns hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung herausgegeben. Diese gilt am Montag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz sind besonders betroffen. Die Meteorologen des DWD teilten mit, dass sie in diesen Regionen von einer "starken Wärmebelastung" ausgehen.

Laut der Einschätzungen der Wetter-Experten könnte die bayerische Landeshauptstadt ebenfalls besonders heftig von dem Hitzeschub betroffen sein: "Am Montag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen."

Der DWD geht in Bayern am Montag von Temperaturen von bis zu 37 Grad aus. Wie bald der Hitzeschub dann in Gewitter und Regen umschlägt, wird sich im Laufe des Montagabends und des Dienstags zeigen.

