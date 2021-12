Bayern München - FC Barcelona in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Bayern München und der FC Barcelona treffen in der Rückrunde der Champions League wieder aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie den Liveticker finden Sie hier.

Aktuell laufen die Rückrundenspiele der Champions League 2021/22. Auch der FC Bayern München muss sich am sechsten Spieltag der Gruppenphase unter Beweis stellen. Diesmal gegen den spanischen Gegner FC Barcelona. Amazon Prime Video und DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte. In der Gruppenphase der Champions League 2021/22 sind folgende deutsche Mannschaften dabei: FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg.

Hier haben wir alle wichtigen Infos zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

Bayern München - FC Barcelona in der Champions League morgen: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona findet morgen am 8. Dezember 2021 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München.

FC Bayern München - FC Barcelona: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der aktuellen Saison der Champions League wird es für keines der Spiele eine Übertragung im Free-TV geben. Auch der Pay-TV-Anbieter Sky konnte sich diesmal keine Übertragungsrechte sichern. Wie Sie das Spiel zwischen dem FC Bayern und Barcelona dennoch schauen können, verraten wir Ihnen hier:

Spiel: FC Bayern München vs. FC Barcelona , Gruppe E der UEFA Champions League 2021/22

vs. , Gruppe E der 2021/22 Datum: Mittwoch, 8. Dezember 2021

Mittwoch, 8. Dezember 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Bayern München vs. FC Barcelona

Unser Liveticker bietet die Möglichkeit alle Spiele der Champions League mitzuverfolgen, wenn Sie die Begegnungen nicht live im Stream sehen können. Neben dem aktuellen Spielstand zeigt der Liveticker auch alle wichtigen Infos über die Tore, gelbe und rote Karten, Auswechslungen sowie Kommentare zu den spannendsten Spielmomenten. Zudem finden Sie dort die Mannschaftsaufstellung und die Ergebnisse der anderen CL-Spiele der Saison 2021/22:

Falls der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig funktionieren sollte, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Alle CL-Spiele am 8. Dezember 2021 werden auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen, so auch die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. DAZN konnte sich für die aktuelle Saison der Champions League die meisten Übertragungsrechte sichern. Für 16 Spiele der Champions League wird Amazon Prime die Live-Übertragung übernehmen. Im Free-TV werden keine Spiele der aktuellen Saison übertragen. Auch der Pay-TV-Anbieter Sky ist diesmal nicht bei der Übertragung der Spiele vertreten.

Wer das Spiel zwischen dem FC Bayern und Barcelona live sehen möchte, braucht eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei DAZN. Die Mitgliedschaft kostet 14,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Die Jahresmitgliedschaft bei DAZN beträgt 149,99 Euro jährlich.

Bayern München gegen FC Barcelona: Bilanz und Infos

In der Hinrunde der Gruppenphase 2021/22 der Champions League konnte sich der FC Bayern einen Auswärtssieg mit 0:3 gegen Barcelona sichern. Auch in der Gesamtbilanz konnte Bayern bisher von sich überzeugen. Insgesamt sind die zwei Spitzenvereine zwölf Mal aufeinander getroffen, von denen die Münchner acht Spiele für sich gewinnen konnten. Bei zwei der zwölf Spiele kam es zu einem Unentschieden und die restlichen zwei Spiele gewann der FC Barcelona. In der Torbilanz hat Bayern München 29 Tore gegen Barcelona geschossen, und 16 Tore von dem spanischen Gegner kassiert.

