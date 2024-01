Westernstadt "Pullman City" in Flammen

Eigentlich sollten Kinder und ihre Eltern an diesem Wintertag eine fröhliche Zeit in der Westernstadt "Pullman City" verbringen. Doch am Morgen brennen plötzlich etliche Gebäude in dem Freizeitpark im Bayerischen Wald.

In der Attraktion Westernstadt "Pullman City" in Eging am See in Bayern sind am Sonntagmorgen mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen. Über Verletzte war der Polizei zunächst nichts bekannt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Millionenschaden. Die Brandursache war zunächst unklar.

"Gegen 6.00 Uhr morgens ist das Feuer von Mitarbeitern festgestellt worden", sagte eine Polizeisprecherin. "Sie haben versucht, das mit einem Feuerlöscher zu löschen. Das hat aber nicht funktioniert." Daraufhin seien die Gäste eines Hotels auf dem Areal in Sicherheit gebracht worden.

"Der Brand ist noch nicht gelöscht", sagte die Polizeisprecherin gegen 9.00 Uhr. Sie gehe nicht davon aus, dass der Freizeitpark für Cowboy-Fans im Bayerischen Wald am Sonntag nicht wie geplant öffnen werde.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannten mehrere Gebäude in Holzbauweise wie Saloons entlang der sogenannten Main Street. Laut Polizei könnten womöglich einige der betroffenen Häuser kontrolliert abgebrannt werden.

In dem Freizeitpark war laut Homepage am Sonntag ein Familientag geplant mit Wild-West-, Zauber- und Lichter-Shows. Es gibt dort je nach Wetter Ponyreiten. Kinder können ein Kleintiergehege besuchen und in der Westernstadt auf die Eisprinzessin, Schneewittchen und Co. treffen. Der Park war telefonisch zunächst nicht erreichbar.

(dpa)