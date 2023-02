Bayern-Wetter

vor 52 Min.

Wetter in Bayern am Donnerstag (9.2.23): Die Sonne hält sich hartnäckig

In München hält sich die Sonne bis zum Wochenende hoch am Himmel. So wird das Wetter in Bayern am Donnerstag.

Auch am Donnerstag bleibt es weiter sonnig in Bayern. So wird das Wetter morgen am 9. Februar 2023 und in den kommenden Tagen.

Von Tiana Zoric