Schlager-Star Beatrice Egli: Das ist ihr Traummann

Ein neuer Partner für Schlagerstar Beatrice Egli? Nun hat sie verraten, welche Eigenschaften sie sich an einem Mann wünscht.

Etwas mehr als zehn Jahre her ist nun der raketenhafte Karrierestart von Beatrice Egli bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ( DSDS). Die Sendung machte sie tatsächlich zum Superstar, genauer gesagt zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen. Sie hat mehr als eine Million Tonträger verkauft, füllt auf ihren Tourneen große Hallen und hat mit "Die große Beatrice Egli Show" ihre eigene Schlagersendung in der ARD. Und ihre Fans interessiert auch das Privatleben der Schweizerin - aus dem sie nun wieder etwas mehr verraten hat.

Traummann: Beatrice Egli wünscht sich "Romeo"

Beatrice Egli und die Liebe - das Thema interessiert ihre Fans brennend. Schließlich ist die Sängerin laut eigenen Aussagen seit Längerem auf der Suche. Der Zeitschrift Neue Post verriet die 35-Jährige nun: "Ich frage mich schon: Wo ist mein Romeo?"

Bis 2013 war Egli mit dem zwölf Jahre älteren Reto Steiner fünf Jahre lang in einer Beziehung, der allerdings die Öffentlichkeit und den Medienrummel mied. Egli erklärte damals in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten: "Wenn er nicht ins Rampenlicht will, respektiere ich das." 2019 verriet sie dann in einem Podcast: "Reto ist bis heute ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben."

Seitdem hatte Schlagerstar Egli keinen festen Partner an ihrer Seite. Im Gespräch mit der Neuen Post verriet sie nun: "Ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt." Sind die Ansprüche des Schlagersternchens etwa zu hoch? "Ich habe natürlich gewisse Wunschvorstellungen", gibt die Sängerin zu. Ihr Traummann müsse Humor und ein großes Herz haben.

Übrigens: Beinahe wäre Beatrice Egli nicht zur zweiten DSDS-Runde gegangen. Dann wäre das Leben der Metzgertochter und ausgebildeten Schauspielerin wohl ganz anders verlaufen.

Beatrice Egli: Wie stellt sie sich den perfekten Partner vor?

Was genau ihr Traummann mitbringen sollte, hat sie bereits vor ein paar Jahren in der TV-Kochshow "Grill den Henssler" verraten: "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt." Damals erklärte sie auch, dass sie nicht jede Liebschaft gleich mit der Öffentlichkeit teile. Und: "Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig."

Was ihr zukünftiger Partner dagegen nicht haben darf: eine Katze. Gegenüber dem MDR gestand Egli 2021: "Ich habe ehrlich gesagt Angst vor Katzen", und spricht aufgrund von Erlebnissen in der Kindheit von regelrechter "Panik".

Übrigens: Auch Schlager-Ikone Mary Roos hat verraten, was ein potentieller Partner auf keinen Fall mitbringen sollte.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was ist dran an den Gerüchten?

In der Vergangenheit gab es auch Gerüchte, dass die Schweizer Musikerin mit dem Schlagerstar Florian Silbereisen eine Liebschaft hätte. Schließlich kamen sich die beiden in einigen Schlager-Fernsehsendungen verdächtig nah. Bei den von Silbereisen moderierten "Schlagerchampions" landeten die beiden in einer gemeinsamen Performance sogar im Bett - für eine Kissenschlacht. "Dann haben wir also jetzt tatsächlich eine kleine Bettgeschichte?", moderierte Silbereisen den Song "Das wissen nur wir" an.

Der Song ist eine humorvolle Antowrt auf die Gerüchteküche, wie Egli vergangenes Jahr in einem Interviewerklärte: "Die Zeitungen und das Internet sind sowieso voll mit Berichten über uns. Insofern wollten wir den Spiess einmal umdrehen und einen Song machen, in dem viele der Schlagzeilen über uns vorkommen."

Mehr als solche Anspielungen auf die Gerüchte dürfte also nicht dahinter stecken. Schließlich soll der Moderator auch eine feste Freundin haben: Laut Bunte ist er seit 2021 mit einer Frau namens Sara Hentschel zusammen. Das Tattoo , das ihn an seine Ex-Freundin erinnert, die Schlagerkönigin Helene Fischer, hat er trotzdem immer noch.