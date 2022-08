"Beautiful – Die Schönmacher": Übertragung, Folgen, Teilnehmer und Ärzte

Auf RTL+ steht "Beautiful - Die Schönmacher" zur Verfügung. Alle Infos rund um Übertragung, Folgen, Teilnehmer und Ärzte lesen Sie hier in diesem Artikel.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Diese Frage stellt sich offenbar nicht nur die Königin in dem bekannten Brüder Grimm-Märchen "Schneewittchen", sondern auch in der realen Welt möchten immer mehr Personen gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Der Weg dorthin liegt dabei für viele auf der Hand: Chirurgische Eingriffe.

Egal ob Hyaluron, Botox oder Fadenfacelifting - einige Eingriffe sind mittlerweile nur noch mit wenig Aufwand verbunden nehmen nicht länger als 20 Minuten in Anspruch. Immer häufiger ist auch von sogenannten "Insta-Kliniken" die Rede, welche Kosmetikbehandlungen und ärztliche Leistungen miteinander verbinden und diese von verschiedenen Influencerinnen und Influencern auf Social-Media-Plattformen anpreisen lassen. Vor allem bei jüngeren und weiblichen Patientinnen wird daher die Nachfrage nach diversen Schönheitseingriffen immer größer.

Die neue Doku-Reihe auf RTL+ "Beautiful - Die Schönmacher", nimmt die Schönheitsbranche und die dazugehörigen Ärzte und Patienten genauer unter die Lupe. Dabei ist es RTL+ allerdings wichtig, weder Werbung für die Branche zu machen, noch diese anzuklagen. Vielmehr geht es um die Frage, bis an welchen Punkt Menschen gehen, um ihren persönlichen Schönheitsidealen zu entsprechen. Bringen die Eingriffe am Ende auch Glück und Erfolg mit sich?

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Folgen, Teilnehmer und Ärzte von "Beautiful - Die Schönmachen" auf RTL+.

Wo und wann findet die Übertragung von "Beautiful - Die Schönmacher" statt?

Die Doku-Reihe "Beautiful - Die Schönmacher" steht seit Dienstag, dem 09. August 2022, auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Folgen, welche alle zeitgleich veröffentlicht wurden.

Um die einzelnen Folgen von "Beautiful - Die Schönmacher" im Stream sehen zu können, wird die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft von RTL+ benötigt. Diese gibt es für 4,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

"Beautiful - Die Schönmacher": Das sind die Folgen auf RTL+

Bei "Beautiful - Die Schönmacher" werden Schönheitschirurgen und deren Patientinnen und Patienten in insgesamt fünf Folgen vor, während und nach den Eingriffen begleitet. Hier stellen wir Ihnen die Inhalte der einzelnen Folgen kurz vor.

Folge 1

In Folge 1 möchten sich gleich drei Promis unters Messer legen: Der 28-jährige Dschungelkönig Filip Pavlovic wünscht sich eine glatte Haut, Pornostar Lexy Roxx' möchte ihr verrutschtes Brustimplantat wieder an der richtigen Stelle platziert bekommen und der Berliner Influencer Marvin Lobodda hat sich das Aussehen der Mailänder Models zum Ziel gemacht. Werden die Eingriffe bei den drei Promis ein neues Selbstbewusstsein hervorrufen?

Folge 2

Die 31-jährige Produktmanagerin Cagla aus Hamburg wird seit über zwei Jahren von Büsra Ak behandelt. Zu ihrem Geburtstag wünscht sie sich vollere Lippen. Pferdeosteotherapeutin Leonie aus Blankenfelde-Mahlow war unzufrieden mit ihren Armen. Eine Fettwegspritze sollte ihre Arme in die gewünschte Form bringen - doch der Eingriff brachte statt schlanken Armen bleibende Schäden. Wird Prof. Dr. med. Ole Goertz die Situation retten und Leonie doch noch zu schönen Armen verhelfen können?

Folge 3

In Folge 3 geht es mit der Operation an Leonies Armen weiter, welche durch eine Fettwegspritze große Schäden davongetragen haben. Produktmanagerin Cagla unterzieht sich nicht nur dem Eingriff voller Lippen. Linus ist 19 Jahre und beruflich als Beamter in Potsdam tätig. Er möchte, dass sein Inneres auch seinem Äußeren entspricht und hat sich daher eine Geschlechtsangleichung zum Ziel gemacht. Klappt die Operation so, wie Linus sich das vorstellt?

Folge 4

Leonie hat die Operation gut überstanden und Cagla wird in Folge 4 ihr neues Gesicht ihren Freundinnen präsentieren. Sind sie übezeugt vom Resultat? Für Linus steht die mehrstündige Operation unter der Leitung von Dr. med. Delia Francia an, bei der das männliche Geschlechtsorgan aufgebaut werden soll.

Folge 5

Linus hat die Erlaubnis bekommen, dass Krankenhaus wieder zu verlassen. Hat bei der geschlechtsangleichenden Operation alles geklappt? Die Potsdamerin Cécile ist als Künstlerin tätig. Die 39-Jährige hat sich aufgrund erhöhtem Brustkrebsrisikos die Brüste entfernen lassen. In Folge 5 gibt Prof. Dr. med. Ole Goertz sein Bestes, um das ästhetische Resultat zu verbessern. Außerdem wurde eine 30-jährige Influencerin aus Hamburg von einem Hund gebissen. Sie erlitt eine tiefe Wunde im Oberschenkel, welche sie immer an das traumatische Ereignis erinnert. Das möchte sie nun mithilfe einer Operation ändern. Wird sie ihr Trauma durch den Eingriff überwinden können?

Diese Teilnehmer legen sich bei "Beautiful - Die Schönmacher" unters Messer

Bei "Beautiful - Die Schönmacher" haben die Teilnehmer die verschiedensten Wünsche und Anliegen, um ihren Körper zu optimieren. Hier haben wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal für Sie kurz zusammengefasst:

Dschungelkönig Filip Pavlovic (28)

(28) Pornostar Lexy Roxx' (31)

(31) Influencer Marvin Lobodda (29)

(29) Produktmanagerin Cagla (31)

Pferdeosteotherapeutin Leonie (26)

Beamter Linus (19)

Künstlerin Cécile (39)

Hamburger Influencerin (30)

"Beautiful - Die Schönmacher": Das sind die behandelnden Ärzte

Prof. Dr. med. Ole Goertz - Chefarzt Plastische, Rekonstruktive und Ästetische Chirurgie

Ole Goertz hat nach einem langjährigen und tiefgreifenden Studium in Berlin, Australien und England sich für die Plastische und Ästhetische Chirurgie entschieden. Aktuell ist er als Chefarzt am Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin tätig und hat es somit bis ganz nach oben auf der Karriereleiter geschafft. Trotz seines bereits vorhanden Erfolges haben er und sein junges Team sich das Ziel gesetzt, sich stetig zu verbessern und weiterhin nach optimalen Lösungen für die Eingriffe zu suchen.

Prof. Dr. med. Ole Goertz in der Doku-Reihe "Beautiful - Die Schönmacher". Foto: RTL / Film Five / Greta Isabella Conte

Büsra Ak - Ärztin für Ästhetik

Die aus der Türkei stammende Büsra Ak ist im Alter von 17 Jahren alleine nach Deutschland gezogen, um sich ihren Traum vom Medizinstudium zu erfüllen. Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung im Krankenhaus hat sie den Gründer der Praxis für Schönheitschirurgie "Docboom" kennengelernt. Seitdem steht sie ihm in seiner Lifestylepraxis in Hamburg zur Seite und verschafft vor allem jungen Leuten mithilfe von Laser und Spritze ein neues Auftreten.

Büsra Ak ist als Ärztin bei "Beautiful - Die Schönmacher" auf RTL+ zu sehen. Foto: RTL / Film Five / Greta Isabella Conte





Dr. med. Delia Francia - Fachärztin für Platische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Delia Francia stammt aus einer Ärztefamilie und hat diese Begabung somit weitervererbt bekommen. In ihrer Privatpraxis am Berliner Ku’Damm hat sie sich auf kleine Schönheitseingriffe bei Männern spezialisiert. In der Elisabeth Klinik in Berlin ist sie als Oberärztin tätig und verschafft Transpersonen mithilfe von geschlechtsangleichenden Operationen ein nahezu neues Leben.