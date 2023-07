"Beauty & The Nerd": Alle Infos zur Übertragung im TV oder Stream

"Beauty & The Nerd": Bei ProSieben ist im Juni 2023 die vierte Staffel der Show gestartet. Hier finden Sie alles, was Sie zur Übertragung im TV oder Stream wissen möchten. Kann man auch eine ganze Folge als Wiederholung sehen?

" Beauty & The Nerd" ging bei ProSieben 2023 in die nächste Runde: Der Start von Staffel 4 auf ProSieben war vom Sender schon vor einiger Zeit auf Ende Juni festgelegt worden. Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es auch eine ganze Folge als Wiederholung? Wir enthüllen Ihnen alle Infos zu "Beauty & The Nerd" 2023. Hashtag zur Show: #BeautyNerd.

"Beauty & The Nerd": Wie läuft die Übertragung im TV oder Stream?

"Beauty & The Nerd" startete am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, auf dem Privatsender ProSieben. In sechs Episoden nehmen acht kontrastierende Paare - eine Beauty und ein Nerd - an einem Wettbewerb teil. Die Folgen werden im Free-TV auf ProSieben und im Stream auf der Plattform Joyn zu sehen sein. Die sechs Folgen werden wöchentlich am Donnerstag um 20.15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt.

Der Basisdienst von Joyn steht Ihnen gratis zur Verfügung. Falls Sie es gern ein wenig komfortabler hätten, sollten Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, der erste Monat ist kostenfrei. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Joyn Plus nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualität. Das Abo ist monatlich kündbar. Die Preise sind auf dem Stand vom 24. Mai 2023.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der Gruppe aus dem bayerischen Unterföhring zählen auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

Kann man auch eine ganze Folge von "Beauty & The Nerd" als Wiederholung sehen?

Aber selbstverständlich. Auch mit diesem Wunsch sind Sie bei Joyn bestens aufgehoben - die Konditionen haben Sie soeben gelesen. Oder Sie springen einfach noch mal einen Absatz nach oben.

"Beauty & The Nerd": Worum geht es in der Show?

Bei "Beauty & The Nerd" dreht es sich fast ausnahmslos um Begegnungen der Dritten Art: Schönheit meets sonderliches Einzelgängertum. Oder doch eher einzelgängerische Sonderlichkeit? Die Entscheidung überlassen wir den Zuschauern. Fest steht: Insgesamt 16 Teilnehmer treten bei "Beauty & The Nerd" 2023 an. Acht Menschen von durchaus ansprechendem Äußeren verlassen dabei ihre übliche Komfortzone, um sich einem echten Zusammenknallen der Kulturen zu unterziehen. In einem sechswöchigen "Pärchen-Crashkurs" (so bezeichnete ProSieben das Ganze bereits anlässlich der vorjährigen Staffel) müssen die selbstgewissen Beautys einen sicher nicht ganz einfachen Nerd-Partner finden und sich mit ihm oder ihr zusammenraufen. Diese Qualen und auch die offenbar witzigen Challenges könnten sich lohnen: Das Siegerpaar gewinnt satte 50.000 Euro Preisgeld - und (was unter Umständen noch viel wertvoller ist) ein komplettes Umstyling für den Nerd.

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von Endemol Shine Germany im Auftrag von ProSieben.