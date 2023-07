"Beauty & The Nerd" 2023: Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 4

Wer sind die "Beauty & The Nerd" Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 4? Hier erfahren Sie, wer die Nerds und Beautys sind, welche Hobbys die Teilnehmer haben und was sie sich von der Show versprechen.

Es gibt wieder eine neue Staffel der Reality-TV Show " Beauty & The Nerd". Der Start war am 29. Juni 2023, wie bereits aus den ersten drei Staffeln gewohnt, treten dabei acht "Nerds" an, um zusammen mit ihrer "Beauty" das Preisgeld zu gewinnen. Die Übertragung von "Beauty & The Nerd" übernimmt wie immer ProSieben.

Wir haben alle Infos zu "Beauty & The Nerd" 2023 für Sie zusammengetragen. Welche Hobbys haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und was macht diese besonders? Welche Erwartungen haben die Kandidaten an die Sendung? Welche "Beautys" sind in dieser Staffel dabei? Welche Paare wurden gebildet und wer ist raus? Die Antworten auf all diese Fragen haben wir hier und haben Sie Ihnen aufgelistet:

"Beauty and the Nerd" 2023: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei"

In Folge 1 von "Beauty & The Nerd" hat sich bereits das erste Paar aus der Show verabschiedet: Selina und David werden in Staffel 4 als letztes ein Paar und verlassen die Show freiwillig als erstes.

Selina und David werden in Staffel 4 als letztes ein Paar und verlassen die Show freiwillig als erstes. Foto: Copyright: ProSieben / Benjamin Kis

In Folge 2 von "Beauty & The Nerd" war für Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules Schluss.

Dinosaurier-Nerd Stefan bildet ein Team mit Jules. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

Cosplay-Nerd Marco und Walentina flogen in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" raus.

Cosplay-Nerd Marco bildet ein Team mit Walentina Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

"Beauty and the Nerd" 2023: Das sind die Paare"

In der ersten Folge haben sich direkt die Paare für die Show zusammengefunden. Diese versuchen sich von Folge zu Folge besser kennezulernen. Das sind die Paare von "Beauty and the Nerd":

Mittelalter-Nerd Samuel bildet ein Team mit Setty.:

Mittelalter-Nerd Samuel bildet ein Team mit Setty. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

Pink-Nerdin Alex bildet ein Team mit Chris:

Pink-Nerdin Alex bildet ein Team mit Chris. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

Fantasy-Nerd Dominik bildet ein Team mit Natascha:

Fantasy-Nerd Dominik bildet ein Team mit Natascha. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

Space-Nerd Florian bildet ein Team mit Beverly:

Space-Nerd Florian bildet ein Team mit Beverly. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

Animé-Nerd Mike bildet ein Team mit Brenda:

Animé-Nerd Mike bildet ein Team mit Brenda. Foto: Copyright: ProSieben/Benjamin Kis

"Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2023: Das sind die Nerds

Alle acht "Nerds" warten auch in Staffel 4 wieder mit außergewöhnlichen Hobbys auf. Ebenso beibehalten wurde, dass es sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer gibt.

Alexandra: Die 21-jährige Ergo-Therapeutin stammt aus Essen und liebt nichts so sehr wie die Farbe Pink. Doch sie liebt auch das Schreiben von Kurzgeschichten und Gedichten. Außerdem hat Alex einen ausgeprägten Faible für Science-Fiction und Cartoons. Die Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" betrachtet sie als Chance auf eine spannende Zeit.

Stefan: Der Tierpfleger ist 29 Jahre alt und stammt aus Neumünster. Seine große Leidenschaft für Tiere ist es, die ihn von den anderen Kandidaten unterscheidet. Er ist er allerdings nicht nur an modernen Tieren interessiert, seine größte Leidenschaft sind die Dinosaurier. Bei "Beauty & The Nerd" möchte er den Zuschauern einfach eine gute Zeit bereiten.

Florian: Als Teamleiter steht der gebürtige Wiener Florian fest im Berufsleben. Doch die wahre Passion des 24-Jährigen ist der Weltraum. Sein größter Wunsch: Auf dem Mars an Altersschwäche sterben. Florian wünscht sich, bei den "Beauty & The Nerd" Zuschauern Interesse am Weltraum wecken zu können.

David: Es gibt wohl kaum einen größeren Godzilla-Fan als den 22-jährigen Fotographie-Studenten David aus Graz. Er besitzt nicht nur eine meterhohe Statue der Monster-Echse, er betreibt auch einen eigenen Instagram-Kanal rund um sein Lieblingsthema "Godzilla." David hofft auf eine gute Zeit mit den anderen Teilnehmern der Show.

Samuel: Der Mittelalter-Fan verbringt jede freie Minute mit seinem Hobby. Als Schreiner besitzt der 25-Jährige aus Grafenau auch die nötigen Handwerklichen Fähigkeiten, um seine eigenen Waffen und Rüstungen zu schmieden. Bei "Beauty & The Nerd" möchte er einfach mal aus dem Alltag ausbrechen.

Marco: Der KfZ-Mechaniker aus Neuhausen liebt sein "Nerdreich", das er sich in seiner kleinen Wohnung aufgebaut hat. Wenn er darin nicht gerade mit zocken beschäftigt ist, dann verbringt er seine Zeit mit Cosplay. Daher erhofft sich der 25-Jährige von seiner "Beauty" Schminktipps, um seine Verkleidungen zu optimieren.

Dominik: Zu seinen Stärken zählt alles, was mit Comics zu tun hat. Der Marvel-Fan Dominik ist 27 Jahre alt, Logistikmitarbeiter aus Büttelborn und absolut vernarrt in Fantasy. Dabei liest er nicht nur über Fantasiewelten, er entwirft sie auch selbst in eigenen Fantasy-Romanen. Von "Beauty & The Nerd" erhofft er sich, zu lernen, mehr aus sich heraus zu gehen.

Mike: Ebenso wie Dominik ist auch der 20-jährige, aus Witten stammende Mike, Logisitikmitarbeiter. Auch die Liebe zu Fantasy teilen sich die beiden, doch im Gegensatz zu seinem Konkurrenten verbringt Mike seine Zeit nicht mit dem Schreiben von Büchern, sondern mit dem Herstellen von Cosplay-Kostümen. Er sieht "Beauty & The Nerd" als möglichen TV-Einstieg, um noch mehr Formate mitzumachen und Erfahrung zu sammeln, um irgendwann als "Cosplayer" leben zu können.

Kandidatinnen bei "Beauty & The Nerd" 2023: Das sind Beautys

Natascha: Die 31-jährige Friseurmeisterin und Influencerin aus Hanau hat 2011 erstmals TV-Erfahrung gesammelt, als sie in der in der sechsten Staffel von GNTM als Kandidatin dabei war. Gegenüber ihren Followern geht sie offen damit um, dass sie sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt und auch den ein oder anderen Beauty-Eingriff hinter sich hat. Auf Instagram hat Natascha über 115.000 Follower.

Chris: Besonderen Wert legt der 31-Jährige auf sein Styling, das immer perfekt sein muss, wenn er das Haus verlässt. Chris kommt aus Köln, arbeitet als Model und als Influencer und geht mindestens einmal pro Woche zum Friseur. Er hat einen Sohn mit seiner Ex-Verlobten Eva Benetatou und hat bereits an mehreren TV-Formaten teilgenommen.

Walentina: Die 22-Jährige Content Creatorin aus Essen war bereits bei mehreren Reality-Formaten wie "Ex on the Beach" und "Are you the One?" dabei und liebt es nach eigener Aussage mit ihrem Aussehen im Mittelpunkt zu stehen. Ihre über 113.000 Follower auf Instagram lässt sie an ihrem Lifestyle teilhaben und ist bezüglich der neuesten Trends immer up to date.

Setty: Die Bühnenkünstlerin aus Hamburg ist 23 Jahre alt und ist als Burlesque-Künstlerin in der Bar von Olivia Jones zu sehen. Die Kostüme für ihre Shows schneidert sie sich selbst. Einen Großteil ihres Geldes investiert Setty in Unterwäsche, da sie mit ihrem Körper zufrieden ist und mit Freizügigkeit kein Problem hat. Bisher hat sie noch keine Eingriffe an sich vornehmen lassen, der Idee steht sie allerdings offen gegenüber.

Beverly: Die 29-Jährige kommt aus Wien und ist dort als Make-up Artistin tätig, wodurch sie es versteht ihr Äußeres in Szene zu setzen. In ihrer Freizeit macht Beverly gerne lange Shoppingtouren und an Halloween stellt sie ihre Schmink-Fähigkeiten auch ihren Freunden zur Verfügung. Im TV hat sie schon erfolglos nach einem passenden Partner gesucht, ihn jedoch noch nicht gefunden.

Jules: Neben ihrem BWL-Studium ist die 26-Jährige auch als Influencerin tätig und beschäftigt sich in ihrer Freizeit am liebsten mit den Themen Fashion und Beauty. Auch in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie "Are you the One?" und "Love Island" war sie schon dabei. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie mit ihren Followern Szenen aus ihrem Leben als Influencerin.

Selina: Die Kosmetikerin aus Ilsede liebt ihren Job und lebt ihre Leidenschaft für das Beauty-Thema auch gerne in ihrer Freizeit aus. Zu ihren Hobbys gehören außerdem große Shoppingtouren und regelmäßige Friseurbesuche, da sie auf ihr Äußeres besonderen Wert legt. Deshalb hat sie auch schon einmal etwas nachgeholfen und sich die Lippen aufspritzen lassen.

Brenda: Die 18-Jährige geht noch zur Schule und ist die Jüngste unter den Beautys. Was sie durch ihren Nebenjob in einem Testzentrum verdient, investiert Brenda am liebsten in ihr Aussehen: in Shoppingtouren, Kosmetik und kleinere Eingriffe. Sobald sie richtig Geld verdient möchte sie sich Brustimplantate einsetzen lassen.

Das Konzept von "Beauty & The Nerd"

In der Reality-TV Show "Beauty & The Nerd" treten vier Teams, bestehend aus jeweils einer "Beauty" und einem "Nerd" gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Dabei müssen die ungleichen Paare nicht nur damit klar kommen, dass ihr Teammitglied aus einer völlig anderen Welt kommt, sie müssen auch noch zusammen ihre Konkurrenten in lustigen Challenges besiegen. Für den "Nerd" geht es dabei nicht nur um das Preisgeld, auf ihn wartet auch noch ein komplettes Umstyling.