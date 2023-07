Infos zu "Beauty & The Nerd" 2023: Sendetermine und alle Infos

"Beauty & The Nerd": 2023 geht bei ProSieben Staffel 4 der Show an den Start. Wann genau? Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Alle Infos finden Sie hier.

ProSieben hatte den Start der vierten Staffel der Show schon vor einiger Zeit für Ende Juni angekündigt. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Was sollten Sie sonst noch wissen? Wir haben alle Neuigkeiten für "Beauty & The Nerd"-Fans gesammelt. Der Hashtag zur Show: #BeautyNerd.

"Beauty & The Nerd" 2023: Start von Staffel 4 auf ProSieben

Die aktuelle Staffel der Show "Beauty & The Nerd", in der bei ProSieben schöne und unkonventionelle (manchmal auch ganz schön unkonventionelle) Paare gegeneinander antreten, wird seit dem 29. Juni 2023 ausgestrahlt. Sie besteht aus sechs Episoden.

"Beauty & The Nerd" : Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" wird donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben gesendet. Zusätzlich ist die Sendung auch hinterher auf Joyn verfügbar. Sendetermine und Sendezeit der sechs Folgen der vierten Staffel von "Beauty & The Nerd" bleiben jede Woche gleich: Wie auch die erste Folge werden die fünf weiteren Episoden immer donnerstags zur PrimeTime ab 20.15 Uhr auf ProSieben im TV laufen:

"Beauty & The Nerd", Folge 1: Donnerstag, 29. Juni 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd", Folge 2: Donnerstag, 6. Juli 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd", Folge 3: Donnerstag, 13. Juli 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd", Folge 4: Donnerstag, 20. Juli 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd", Folge 5: Donnerstag, 27. Juli 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd", Folge 6: Donnerstag, 3. August 2023, Pro Sieben, 20.15 Uhr

"Beauty & The Nerd": Wer sind die Beautys?

In Staffel 4 soll diesmal neben vielen weiblichen Beautys auch ein Mann dabei sein. Dieser stößt allerdings wohl erst im Laufe der Sendung dazu, da ein "Beauty & The Nerd"-Paar nicht von Anfang an dabei sein wird. Hier sehen Sie die Übersicht aller Beautys:

Natascha: 31 Jahre

Chris: 31 Jahre

Walentina: 22 Jahre

Setty: 23 Jahre

Beverly: 29 Jahre

Jules: 26 Jahre

Selina: 21 Jahre

Brenda: 18 Jahre

Die Nerds bei "Beauty & The Nerd"

Im Hinblick auf die Teilnehmer von "Beauty & The Nerd" 2023 war ProSieben bereits ziemlich mitteilsam. Es handelt sich um eine Frau und sieben Männer, nämlich:

Alexandra aus Essen: 21 Jahre, Ergotherapeutin

Stefan aus Neumünster : 29 Jahre, Zootierpfleger

: 29 Jahre, Zootierpfleger Florian aus Wien / Österreich : 24 Jahre, Teamleiter

/ : 24 Jahre, Teamleiter David aus Graz / Österreich : 22 Jahre, Fotografie-Student

/ : 22 Jahre, Fotografie-Student Samuel aus Grafenau : 25 Jahre, Schreiner

: 25 Jahre, Schreiner Marco aus Neuhausen : 25 Jahre, KFZ-Mechatroniker

: 25 Jahre, KFZ-Mechatroniker Dominik aus Büttelborn : 27 Jahre, Logistikmitarbeiter

: 27 Jahre, Logistikmitarbeiter Mike aus Witten : 20 Jahre, Logistikmitarbeiter

Übertragung von "Beauty & The Nerd"

Wie läuft die Wiederholung und Übertragung von Beauty & The Nerd" im TV oder Stream? Die Übertragung wird 2023 wahlweise im linearen Programm von ProSieben oder digital bei Streamingdienst Joyn zu verfolgen sein.

"Beauty & The Nerd" - worum dreht sich die Show?

"Beauty & The Nerd" konfrontiert seine staunende Zuschauerschaft mit einer Reihe - auf den ersten Blick! - skurriler Zeitgenossen beiderlei Geschlechts. Einer will offenbar unbedingt im Jurassic Parc arbeiten, dann steht jemand geradezu zwanghaft auf Pink, der dritte Nerd wiederum möchte sein irdisches Leben im All beenden und auf dem Mars friedvoll an Alterschwäche verscheiden - klingt alles sehr interessant.

Den acht etwas Verschrobenen steht die gleiche Anzahl von Schönheiten gegenüber - die Beautys eben. Da kommt es natürlich zu einem Clash der Zivilisationen, aber es hilft alles nichts: In diesem sechswöchigen "Pärchen-Crashkurs" (O-Ton ProSieben) müssen die Schönen unter den Merkwürdigen einen Partner finden und es mit ihm oder ihr sowie den voraussichtlich humorgeladenen Challenges aushalten. Nur dann nämlich winken den beiden 50.000 Euro Preisgeld. Und noch ein Trostpflaster für die erlittene Unbill gibt es obendrauf: Der Nerd wird komplett umgestylt. Ob's hilft? Urteilen Sie selbst.