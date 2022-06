Alle Infos zu "Beauty & The Nerd": Start, Sendetermine und mehr

"Beauty & The Nerd": 2023 geht bei ProSieben Staffel 4 der Show an den Start. Wann genau? Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Alle Infos finden Sie hier.

Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" wurde kurzfristig ein Jahr nach hinten verschoben: Statt 2022 gibt es die Show erst 2023 bei ProSieben zu sehen. Wie liegen Start, Sendetermine und Sendezeit? Was sollten Sie sonst noch wissen? Der Hashtag zur Show: #BeautyNerd.

"Beauty & The Nerd": Start von Staffel 4 auf ProSieben wurde verschoben

Eigentlich war der Start für Donnerstag, 2. Juni 2022, angekündigt. Nun musste der Sender aus produktionstechnischen Gründen kurzfristig den Termin absagen. Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" wird erst 2023 bei ProSieben zu sehen sein. Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest.

"Beauty & The Nerd" : Sendetermine und Sendezeit

Keine guten Neuigkeiten für alle "Beauty & The Nerd"-Fans: Staffel 4 kann nicht wie geplant im Juni 2022 starten. Laut ProSieben hat dies produktionstechnische Hintergründe. Der Start der neuen Staffel wurde auf das Jahr 2023 verschoben. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. Sobald der Sender hierzu nähere Informationen bekannt gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren. Vermutlich wird es trotzdem sechs Folgen in Staffel 4 zu sehen geben.

"Beauty & The Nerd": Wer sind die Beautys?

In Staffel 4 wird neben vielen weiblichen Beautys auch ein Mann dabei sein:

Natascha: 31 Jahre

Chris: 31 Jahre

Walentina

Setty: 23 Jahre

Beverly: 29 Jahre

Jules: 26 Jahre

Selina

Brenda: 18 Jahre

Die Nerds bei "Beauty & The Nerd"

Im Hinblick auf die Teilnehmer von "Beauty & The Nerd" 2022 war ProSieben bereits ziemlich mitteilsam. Es handelt sich um eine Frau und sieben Männer, nämlich

Alexandra aus Essen: 21 Jahre, Ergotherapeutin

Stefan aus Neumünster : 29 Jahre, Zootierpfleger

: 29 Jahre, Zootierpfleger Florian aus Wien / Österreich : 24 Jahre, Teamleiter

/ : 24 Jahre, Teamleiter David aus Graz / Österreich : 22 Jahre, Fotografie-Student

/ : 22 Jahre, Fotografie-Student Samuel aus Grafenau : 25 Jahre, Schreiner

: 25 Jahre, Schreiner Marco aus Neuhausen : 25 Jahre, KFZ-Mechatroniker

: 25 Jahre, KFZ-Mechatroniker Dominik aus Büttelborn : 27 Jahre, Logistikmitarbeiter

: 27 Jahre, Logistikmitarbeiter Mike aus Witten : 20 Jahre, Logistikmitarbeiter

Übertragung von "Beauty & The Nerd"

Wie läuft die Wiederholung und Übertragung von Beauty & The Nerd" im TV oder Stream? Die Übertragung wird 2023 wahlweise im linearen Programm von ProSieben oder digital bei Streamingdienst Joyn zu verfolgen sein.

"Beauty & The Nerd" - worum dreht sich die Show?

"Beauty & The Nerd" konfrontiert seine staunende Zuschauerschaft mit einer Reihe - auf den ersten Blick! - skurriler Zeitgenossen beiderlei Geschlechts. Einer will unbedingt im Jurassic Parc arbeiten, dann steht jemand geradezu zwanghaft auf Pink, der dritte Nerd wiederum möchte sein irdisches Leben im All beenden und auf dem Mars friedvoll an Alterschwäche verscheiden.

Den acht etwas Verschrobenen steht die gleiche Anzahl von Schönheiten gegenüber - die Beautys eben. Da kommt es natürlich zu einem Clash der Zivilsationen, aber es hilft alles nichts: In diesem sechswöchigen "Pärchen-Crashkurs" (O-Ton ProSieben) müssen die Schönen unter den Merkwürdigen einen Partner finden und es mit ihm oder ihr sowie den voraussichtlich humorgeladenen Challenges aushalten. Nur dann nämlich winken den beiden 50.000 Euro Preisgeld. Und noch ein Trostpflaster für die erlittene Unbill gibt es obendrauf: Der Nerd wird komplett umgestylt. Ob's hilft? Urteilen Sie selbst.