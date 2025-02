Dauer-Beben auf Santorini: Das kann passieren

Eine Reihe von Erdbeben erschüttert die griechische Insel Santorini. Mehr als 14.000 Beben wurden in den vergangenen Wochen registriert. Das Zentrum der Erschütterungen ist vor allem der Bereich zwischen den Inseln Santorini und Amorgos. Einige der Beben waren so leicht, dass sie nur von Instrumenten gemessen werden konnten, berichtete der mdr. Allerdings kam es im Februar auch zu mehr als 180 mittelstarken Erdbeben mit Magnituden zwischen 3,4 und 5,3, heißt es weiter.

Vulkanausbruch auf Santorini: Forscher bestätigt Wechselwirkung von Vulkan und Beben

Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) teilte auf der Plattform X mit, „es gibt einen mehr oder wenig kontinuierlichen Tremor in der Region von Santorini“. Nachdem auf Santorini bereits der Notstand ausgerufen wurde, zieht nun auch die Insel Amorgos nach.

Eine Ursache für die Beben könnten vulkanische Aktivitäten sein. Das bedeutet, dass glutflüssiges Gestein oder andere Fluide in der Erdkruste nach oben steigen, teilte das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ) in einer Meldung mit. Über den Höhepunkt der Erdbeben-Serie sind sich die Forscher uneinig. Zum einen könnte es sich um Vorbeben handeln, die in einem Hauptbeben gipfeln. Auch ein Ausbruch des Vulkans Kolumbo kann nicht ausgeschlossen werden. Jedoch ist es schwer, Vorhersagen zu treffen. Es kann lediglich auf Vorläuferphänomene geachtet werden. „Dazu zählen Bodenhebungen und Schwarmbeben, die sich vor einem Ausbruch verstärken und Richtung Erdoberfläche bzw. Meeresboden wandern.“, heißt es im Bericht des GFZ. Ein Vulkanausbruch könnte wiederum einen Tsunami verursachen.

Der Seismologe Akis Tselentis postete auf Facebook, dass eine Wechselwirkung zwischen den Erdbeben und dem Kolumbo bestehe. Auch stärkere Beben schließt er nicht aus. „Auf die Frage, ob wir ein Erdbeben der Stärke 6 haben können, antworte ich mit Ja“, heißt es in Tselentis Post.