Alle Infos zu "Becoming Charlie": Folgen, Handlung und Schauspieler

"Becoming Charlie": Hier kommen alle Informationen zu Folgen, Besetzung, Handlung, Wiederholung und Stream der Dramaserie im ZDF.

"Becoming Charlie": Das ZDF hat eine sechsteilige Instant-Dramaserie veröffentlicht, die noch bis Ende Mai 2023 in der Mediathek des Senders abrufbar sein wird. Hier erfahren Sie alles darüber - Folgen, Handlung, Besetzung, Stream.

"Becoming Charlie": Wann war der Start auf ZDFneo und in der ZDF-Mediathek?

Der Sender hatte den Start sämtlicher Folgen der Serie in seinem Spartensender ZDFneo auf den 24. Mai 2022 gelegt. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es am Dienstag, 31. Mai 2022, ab 22.30 Uhr.

Bereits seit Freitag, 20. Mai 2022, sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek digital abrufbar. Dort ist die komplette Serie ein Jahr lang verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei "Becoming Charlie"?

"Becoming Charlie" erzählt die Suche eines jungen Menschen nach seiner Identität. Charlie, Anfang Zwanzig, lebt bei Mutter Rowena in einem Plattenbau. Rowena hat weder ihr Leben noch ihr Geld unter Kontrolle, die beiden leben unter prekären Umständen und ernähren sich von Gelegenheitsjobs. Charlie hat das Gefühl, weder Mann noch Frau zu sein. Aber was dann?

Diese Nicht-Binärität bringt nicht nur die Person Charlie, sondern auch Charlies ganzes Umfeld völlig durcheinander. Durch die verzwickte Situation geraten scheinbar in Marmor gehauene Wahrheiten ins Wanken. Was stimmt noch? Was ist völliger Blödsinn? Charlie sucht ein Ventil für die eigenen Gefühle und findet es im Rap. Als die Schwester der Mutter alte Schulden eintreiben will, beginnt eine verhängnisvolle Kettenreaktion.

"Becoming Charlie" im ZDF: Die Folgen

Es gibt sechs Folgen von jeweils 15 Minuten. Die Titel der Episoden lauten:

Folge 1: "Gegen den Strom"

Folge 2: "Sie und Er"

Folge 3: "Was ich nicht bin"

Folge 4: "Fehl am Platz"

Folge 5: "Mehr als Entweder Oder"

Folge 6: "Sonne, Mond und Erde"

Besetzung: Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von "Becoming Charlie"?

Rolle Darstellerin/Darsteller Charlie Lea Drinda Rowena Bärbel Schwarz Fabia Katja Bürkle Maya Dalila Abdallah Nikolas Danilo Kamperidis Ronja Sira-Anna Faal Alina Aiken-Stretje Andresen Enzo Rouven Israel Mirko Antonije Stankovic

Der Stab von "Becoming Charlie"

Buch Lion H. Lau Regie Kerstin Polte (Folgen 1-3), Greta Benkelmann (Folgen 4-6) Bildgestaltung Lotta Kilian (Folgen 1-3), Philip Jestädt (Folgen 4-6) Montage Julia Wiedwald Musik Pelle Parr , Alice Dee Kostümbild Tanja Liebermann Szenenbild Ann-Kristin Büttner Produktion U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Produzentin/Produzent Katrin Haase , Oliver Arnold Redaktion ZDF Beate Bramstedt , Jasmin Verkoyen Koordination ZDFneo Christiane Meyer zur Capellen

"Becoming Charlie": Stream in der ZDF-Mediathek

Sie können können die Serie seit dem 20. Mai 2022, 6 Uhr, in der ZDF-Mediathek abrufen - wann Sie wollen, so oft Sie wollen, kostenlos. Ein Jahr lang.