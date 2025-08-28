Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bedeckter Himmel: Regen, Wolken und wenig Sonne zum Wochenende

Bedeckter Himmel

Regen, Wolken und wenig Sonne zum Wochenende

In den nächsten Tagen regnet es immer wieder - die Temperaturen bleiben konstant zwischen 21 und 24 Grad – im Hochland wird es etwas kühler.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Himmel ist in den kommenden Tagen meist bedeckt - immer wieder regnet und gewittert es. (Archivbild)
    Der Himmel ist in den kommenden Tagen meist bedeckt - immer wieder regnet und gewittert es. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, beruhigt sich das Wetter am Donnerstag nach einer teils unruhigen Nacht und gewittrigem Regen am Morgen erst ab dem Mittag. Später sind im Südwesten und Westen erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich – bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Im Hochland sollen es 18 Grad werden.

    Am Freitag lockert es zunächst etwas auf. Zum Abend hin kann es aber örtlich schauern und gewittern, bei etwa gleichbleibenden Temperaturen. Am Samstag lässt sich teils die Sonne blicken, teils ist es bewölkt. Am Sonntag soll es meist bewölkt bleiben und es gebietsweise regnen, bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden