Rotoren im Reich des Rotmilans: Streit um Windkraft auf der Schwäbischen Alb

Plus Ein Viertel aller Rotmilane in Deutschland lebt bei Kettenacker auf der Schwäbischen Alb. Doch hier soll ein Windpark entstehen. Das gefällt Naturschützern gar nicht.

Viele Wiesen, viele Wälder, viel Natur: Es ist schon sehr ländlich, wenn man die letzten Kilometer, aus dem Süden kommend, in Richtung Kettenacker fährt, einem Stadtteil von Gammertingen im Landkreis Sigmaringen. Hier, auf der Schwäbischen Alb, könnten sich Hase und Igel Gute Nacht sagen – oder auch eines der vielen anderen Tiere, die sich rund um Kettenacker, einem Dorf mit nur 250 Einwohnern, wohlfühlen. Vor allem dem bedrohten Rotmilan scheint die ruhige Gegend gut zu gefallen, hier nistet er gerne und pflanzt sich fort. Baden-Württemberg – allen voran die Schwäbische Alb – beherbergt mit hochgerechnet fast 4500 Brutpaaren ein Viertel des deutschen und fast zwölf Prozent des europäischen Rotmilanbestands.

Doch genau hier, in diesem für den Rotmilan so wichtigen Lebensraum, werden wohl bald mehrere Windräder gebaut. Zumindest hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ein Gebiet etwas südöstlich von Kettenacker und noch mal eines nordwestlich, bei den Nachbarorten Feldhausen und Harthausen, als sogenannte Vorranggebiete für Standorte von Windenergieanlagen ausgeschrieben.