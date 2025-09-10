Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bedrohung: Ehefrau mit Langwaffe bedroht? SEK nimmt Mann fest

Bedrohung

Ehefrau mit Langwaffe bedroht? SEK nimmt Mann fest

Eine 32-Jährige soll von ihrem Ehemann bedroht worden sein. Wenig später stehen Streifen und das SEK vor der Tür.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild)
    Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    In Wiesbaden soll ein Mann seine 32 Jahre alte Ehefrau mit einer Langwaffe bedroht haben. Der 42-Jährige ließ sich am Dienstagabend widerstandslos vom Spezialeinsatzkommando (SEK) festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Danach wurden bei einer Durchsuchung mehrere Luftdruck- und Gaswaffen sichergestellt. Der 42-Jährige muss sich laut Polizei in einem Strafverfahren verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden