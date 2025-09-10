Ehefrau mit Langwaffe bedroht? SEK nimmt Mann fest

In Wiesbaden soll ein Mann seine 32 Jahre alte Ehefrau mit einer Langwaffe bedroht haben. Der 42-Jährige ließ sich am Dienstagabend widerstandslos vom Spezialeinsatzkommando (SEK) festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Danach wurden bei einer Durchsuchung mehrere Luftdruck- und Gaswaffen sichergestellt. Der 42-Jährige muss sich laut Polizei in einem Strafverfahren verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

