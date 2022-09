So sehen Sie die Beerdigung der Queen im TV und Livestream

Am 19. September findet die Beerdigung von Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey statt. Auch im TV und im Livestream wird die Trauerfeier übertragen.

In der vergangenen Woche ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben. Am 19. September soll die Beerdigung der Königin in der Westminster Abbey in London stattfinden. An der Beerdigung nehmen nur geladene Gäste teil. Doch auch im Fernsehen und im Livestream wird die Trauerfeier weltweit zu sehen sein. Wo genau, lesen Sie hier.

Beerdigung der Queen im TV und im Livestream

Mehrere deutsche Fernsehsender haben angekündigt, die Beerdigung der Queen live zu übertragen.. Auf Sat.1 berichten Claudia von Brauchitsch, Marlene Lufen und Karen Heinrichs ab 11:50 Uhr live. Auch bei RTL wird die Beerdigung zu sehen sein. Der Sender plant ein achtstündiges Spezial im Fernsehen und im Livestream auf RTL+. Um 9 Uhr beginnt das "Punkt 12 Spezial – Letzte Ehre für die Queen – Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II.", um 15 Uhr folgt dann "Exclusiv Spezial". Das ZDF zeigt ab 9.03 Uhr eine Sondersendung zur Beerdigung der Queen. Diese wird auch online abrufbar sein. Auch die ARD überträgt die Beerdigung. Nach dem "Morgenmagazin" von 9 bis 17 Uhr gibt es eine Sondersendung. Die Moderation übernimmt dabei Julia Niharika-Sen.

Video: dpa Exklusiv

Ablauf der Trauerfeier für Queen Elizabeth II.

Der grobe Ablauf der Trauerfeier für die Queen steht bereits fest. Zu Beginn wird der Sarg auf einem Wagen durch London gezogen. Dieser wird von Mitgliedern der Königsfamilie begleitet. Um 12 Uhr deutscher Zeit findet der Trauergottesdienst in der Westminster Abbey statt. Begraben wird die Königin am Abend nach einer weiteren privaten Trauerfeier neben ihrem Mann, Prinz Philip, und ihrem Vater, König George VI., in der St. George's Kapelle in Windsor.

Diese Gäste werden zu Beerdigung der Queen erwartet

Es werden etwa 2000 Staatsoberhäupter, Würdenträgerinnen und Würdenträger, Präsidentinnen und Präsidenten, Vertreterinnen und Vertreter europäischer Königshäuser und andere hochrangige Persönlichkeiten zur Trauerfeier kommen. Unter den Gästen werden neben der britischen Königsfamilie auch Mitglieder der Königsfamilien aus Spanien, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schweden und den Niederlanden sein. Auch Politiker wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden an der Beerdigung teilnehmen.

