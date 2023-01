Bundesweites Trauergeläut zur Beisetzung von Benedikt

Am heutigen Donnerstag wird der ehemalige Papst Benedikt in Rom beerdigt. In Deutschland wird es zu Ehren von Benedikt XVI. ein Trauergeläut geben.

In Rom findet der emeritierte Papst Benedikt XVI. am heutigen Donnerstag seine letzte Ruhe. In Deutschland werden zu seiner Beerdigung die Glocken läuten. Die Deutsche Bischofskonferenz hat den 27 katholischen Bistümern in der Bundesrepublik die Empfehlung ausgesprochen, ein Trauergeläut zu ermöglichen. Eine große Ehre für den aus Deutschland stammenden ehemaligen Papst, der 2013 zurückgetreten war.

Trauergeläut für Papst Benedikt in Deutschland: Uhrzeit und Informationen

Papst Franziskus wird heute ab 9.30 Uhr die Totenmesse für seinen Vorgänger leiten. Sie findet auf dem Petersplatz in Rom statt. In Deutschland sollen dann ab 11.00 Uhr für Benedikt die Glocken läuten. Sie werden wohl rund um alle katholischen Gemeinden zu hören sein.

Zeitlich wird das Trauergeläut damit nach der Totenmesse ertönen. Der ehemalige Papst, bürgerlich Joseph Ratzinger, wird dann in den Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom beigesetzt. Es handelt sich um ein schlichtes Grab, in welchem bereits Johannes Paul II., Vorgänger von Benedikt XVI., seine Ruhestätte gefunden hatte. Benedikt wird nach seiner Seligsprechung ins Innere der Basilika umgebettet.

Trauergeläut heute zu Ehren von Benedikt: Beerdigung wird übertragen

In Rom werden unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Benedikt war seit Montagmorgen im Petersdom aufgebahrt. Nach Angaben der Polizei kamen allein am Montag rund 65.000 Menschen, um Abschied von dem ehemaligen Papst zu nehmen. Benedikt war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren in seinem Wohnhaus in den Vatikanischen Gärten gestorben.

Die Beerdigung von Benedikt kann im Livestream verfolgt werden. Das ZDF zeigt die Trauerfeier live aus Rom und bietet sie danach auch in der Mediathek an. Durch das Trauergeläut wird die Zeremonie auch in Deutschland allgegenwärtig sein.