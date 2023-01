Öffentliche Trauerfeier bei Beerdigung von Lisa Marie Presley geplant

Am Sonntag wird Lisa Marie Presley in Graceland beigesetzt. Bei der Beerdigung wird eine öffentliche Trauerfeier für die Tochter von Elvis Presley abgehalten.

Der Tod von Lisa Marie Presley hat viele Menschen auf der ganzen Welt berührt. Viele bekommen nun die Chance, bei der Beerdigung der einzigen Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley Abschied zu nehmen. Bei der Beisetzung wird es eine öffentliche Trauerfeier geben. Das teilte ein Sprecher von Riley Keough, der Tochter von Lisa Marie Presley, dem People-Magazin mit.

Beerdigung von Lisa Marie Presley: Öffentliche Trauerfeier in Graceland geplant

Bei der Beerdigung von Presley wird es demnach einen öffentlichen Gottesdienst im Garten von Graceland geben. Dabei handelt es sich um ein berühmtes Anwesen im Süden von Memphis, welches früher von Elvis Presley bewohnte wurde. Mittlerweile ist es ein Museum.

Die Tochter von Elvis Presley und Priscilla Presley wird am Sonntag, 22. Januar, um 9.00 Uhr im Garten von Graceland beigesetzt. Neben ihrem Sohn Benjamin Keough, welcher 2020 im Alter von 27 Jahren durch Suizid verstorben war. Im Garten von Graceland ist nicht nur Benjamin Keough begraben worden. Auch Elvis Presley selbst, seine Mutter Gladys (1912 - 1958), seine Großmutter Minnie Mae (1890 - 1980) und sein Vater Vernon (1916 - 1979) fanden in dem sogenannten Meditationsgarten ihre letzte Ruhestätte.

Das Anwesen liegt im Stadtteil Whitehaven im Süden von Memphis. Elvis Presley hatte in Graceland ab 1957 gewohnt. 20 Jahre später wurde er tot in seinem Badezimmer aufgefunden. 1982 wurde das Anwesen der Öffentlichkeit übergeben. Es hat sich seitdem zu einer Pilgerstätte für Elvis-Fans entwickelt. Mehr als 650.000 Menschen besuchen jährlich Graceland.

Lisa Marie Presley: Beerdigung im Garten von Graceland soll ohne Blumen stattfinden

Blumen will die Familie zur Beerdigung nicht. Stattdessen bittet sie um Spenden an die "Elvis Presley Charitable Foundation". Die Stiftung unterstützt Kunst-, Bildungs- und Kinderorganisationen.

"Riley, Harper, Finley und Priscilla sind dankbar für die Unterstützung, die Glückwünsche und die vielen Liebesbekundungen zu Ehren ihrer geliebten Lisa Marie. Ein öffentlicher Gedenkgottesdienst wurde für Sonntag, den 22. Januar um 9:00 Uhr auf dem Rasen von Graceland in Memphis arrangiert", heißt es in einer Mitteilung der Familie. Lisa Marie war am 12. Januar nach einem Herzstillstand im Krankenhaus von Los Angeles gestorben. Sie wurde 54 Jahre alt.

