Tod von Queen Elizabeth II.: Wann findet die Beerdigung statt?

Die Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sind bereits bis ins Detail durchgeplant. Hier lesen Sie, wann und wo die Beerdigung der Königin stattfinden soll.

Am Donnerstag ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Wie es jetzt weitergeht, ist bereits minutiös durchgeplant. Der palastinterne Plan mit dem Codenamen "Operation London Bridge" legt fest, was in den kommenden zehn Tagen passieren wird. Der Tag, an dem die Königin stirbt, wird "D-Day" genannt. Am sogenannten "D-Day+10" ist dann die Beerdigung der Queen geplant.

Video: dpa

Tod von Queen Elizabeth II.: Wann ist der Termin der Beerdigung?

Die Beerdigung soll etwa zehn Tage nach dem Tod der Queen stattfinden. Demnach wäre die Trauerfeier am Montag, dem 19. September geplant. Der Trauertag soll ein nationaler Feiertag sein. Dadurch soll auch das ganz große Chaos in London verhindert werden.

Wo findet die Beerdigung der Queen statt?

Die Beerdigung der Queen findet im Westminster Abbey statt. Neben der königlichen Familie werden zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Um 12 Uhr soll es in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten geben. In London und Windsor sind Prozessionen geplant.

Beigesetzt wird die Queen in der ehrwürdigen St. George's Kapelle in Windsor neben ihrem Vater. Ihr verstorbener Ehemann Prinz Philip, der in "Royal Vault", einer Grabkammer unter der St. George's Kapelle begraben ist, wird daraufhin umgebettet und neben ihr bestattet.

Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Was passiert in den Tagen vor der Beerdigung?

Auch was in den Tagen vor der Beerdigung der Queen passiert, steht bereits fest. Bereits am Freitag wird Premierministerin Liz Truss eine Audienz bei Charles abhalten. Zudem wird der neue Monarch eine Fernsehansprache an die Nation halten. Innerhalb der ersten beiden Tagen nach dem Tod trifft sich der sogenannte "Accession Council" im St. James’s Palace, um Charles zum neuen Souverän zu erklären. Danach startet der neue König eine Tour durch das Königreich.

Der Leichnam der Königin soll am Sonntag von Balmoral zunächst nach Edinburgh überführt werden, in den Holyrood Palace – die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll der Leichnam zunächst aufgebahrt werden. Später wird er dann nach London überführt. Der Sarg der Königin wird drei Tage lang in der Westminster Hall im Palast von Westminster aufgebahrt und 23 Stunden täglich für die Öffentlichkeit zugänglich sein.