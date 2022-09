Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Diese Gäste sollen dabei sein

Am 19. September findet die Beerdigung von Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey statt. Wer bei der Trauerfeier unter den Gästen ist.

Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. In der vergangenen Woche ist die Königin im Alter von 96 Jahren gestorben. Am 19. September wird ihr die letzte Ehre erwiesen. Dann findet ihre Beerdigung in der Westminster Abbey mit zahlreichen Gästen statt. Wer alles kommen soll, lesen Sie hier.

An der Beerdigung oder an dem privaten Trauergottesdienst für die Queen werden lediglich geladene teilnehmen. Wie die Gala berichtet, werden etwa 2.000 Staatsoberhäupter, Würdenträgerinnen und Würdenträger, Präsidentinnen und Präsidenten, Vertreterinnnen und Vertreter europäischer Königshäuser und andere hochrangige Persönlichkeiten zur Trauerfeier kommen.

Aus Dokumenten des britischen Außenministeriumsgeht geht dem Nachrichtenportal Politico zufolge hervor, dass für jedes Land maximal ein Repräsentant – also Staats- oder Regierungsvertreter – mit Partner oder Partnerin anreisen darf. Grund dafür sei die lange Gästeliste und der begrenzte Platz in der Westminster Abbey und an anderen Veranstaltungorten.

Video: AFP

Gäste bei Beerdigung der Queen: Königsfamilien und Staatsoberhäupter erwartet

Es wird erwartet, dass die gesamte britische Königsfamilie zur Beerdigung kommen wird. So werden die Kinder der Queen, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward mit ihren Familien teilnehmen. Auch die Enkelkinder der Königin, Prinz William und Prinz Harry sollen kommen. Auch Williams Frau Kate wird anwesend sein. Medienberichten zufolge wird auch Harrys Frau Meghan erwartet.

US-Präsident Joe Biden hat bereits angekündigt, an der Beerdigung teilzunehmen. Wie The Guardian berichtet, will auch Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach London kommen. Auch die britische Premierministerin Liz Truss, der australische Premierminister Anthony Albanese und der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako werden am 19. September dabei sein. Außerdem werden die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Beerdigung teilnehmen. Nicht anwesend sein wird der russische Präsident Wladimir Putin. Trotzdem sprach er Charles sein Beileid aus.

Auch Mitglieder der Königsfamilien aus Spanien, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schweden und den Niederlanden wollen der Queen die letzte Ehre erweisen. Zudem könnten auch internationale Start eingeladen sein. Ein Experte gab beispielsweise bei Fox News an, dass er mit Tom Cruise rechne. Die Beerdigung von Queen Elizabeth II. wird wohl die größte Sicherheitsoperation Großbritanniens werden, sagte ein ehemaliger Kommandeur der Metropolitan Police laut The Guardian.

Lesen Sie dazu auch

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Gäste sollen nicht mit Privatjets kommen

Einem Bericht zufolge sollen die Gäste der Beerdigung nicht mit Privatjets anreisen. Politico berichtete unter Berufung auf interne Dokumente des britischen Außenministeriums, dass die Gäste – wenn möglich – mit Linienflugzeugen kommen sollen. Der Londoner Flughafen Heathrow stehe nicht für Privatjets zur Verfügung.