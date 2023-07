Na servus! Die Österreicher gelten als besonders unfreundlich

Österreich ist ein wunderschönes Land, in dem allerdings die unfreundlichsten Menschen weltweit leben sollen. Zumindest laut der Erhebung "Expat Insider".

Ah geh, wos isn do scho wieder los? Österreich is das unfreundlichste Land der Wöd? So was deppats! Würde ein Österreicher sagen. Ist ja auch ungustiös, in allen Blättern von dieser "Expat Insider"-Erhebung lesen zu müssen. Für die wurden mehr als 12.000 Expats gefragt, was sie von ihrem Leben in der Fremde halten. Expat, Expat, immerzu Expat! Geh ma ned aum Oasch, heast! Würde ein Österreicher sagen, und man darf das mit "Bitte lass mich in Ruhe!" übersetzen. Aber bitteschön: Wenn doch nun einmal 12.000 Expats, darunter 171 Nationalitäten ...

Nun gut, ohne Schmäh: In einer Befragung von Personen, die im Ausland leben und arbeiten, kam Österreich in einem Ranking der "besten und schlechtesten Orte für Expats im Jahr 2023" auf den insgesamt 42. Platz. Bei 53 Ländern. Mexiko belegte unter anderem aufgrund der Freundlichkeit der Bevölkerung den ersten Rang, Kuwait den letzten. Unter anderem, weil Expats das Gefühl hatten, dort nicht offen ihre Meinung sagen zu können.

Ist der österreichische Grant nicht ein Kulturgut?

Gar nicht leiwand für Austria, gewissermaßen das Allerletzte: der letzte Platz in der Unterkategorie "Lokale Freundlichkeit". Österreicher werden weltweit als am unfreundlichsten betrachtet, ganz allgemein und speziell gegenüber ausländischen Arbeitskräften. Und das, wo doch Unfreundlichkeit – ergo Grant – ein Kulturgut ist! Werden die Österreicher also grob missverstanden? Eh wurscht, hilft alles nix. Auch nicht, dass Austria als wunderschönes Land bezeichnet wird mit tippitoppi Lebensqualität. Piefkes haben übrigens keinen Grund, schadenfreudig über die hassgeliebten Nachbarn zu lachen: In der Erhebung landet Deutschland hinter Österreich auf Gesamtplatz 49. Na servus!