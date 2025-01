Frau wird beim Schlafen im Wald von Wildschweinen umringt

Eine 24 Jahre alte Frau ist beim Schlafen in einer Hängematte im Rheinbrohler Wald nördlich von Koblenz von Wildschweinen umringt worden. Die Frau aus Hessen rief die Polizei um Hilfe, die mitsamt einem Jäger mitten in der Nacht ausrückte, wie es in einer Mitteilung hieß.

Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten seien die Wildschweine schon weg gewesen. Warum die Frau in dem Wald übernachten wollte, war unklar. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten die 24-Jährige aus dem Wald.

Doch für die Frau blieb es nicht bei einem Schreck in dieser Nacht: Sie trat in ein Erdloch und zog sich einen Bänderriss zu. «"Schwein gehabt" kann demnach in diesem Fall tatsächlich nicht mit "Glück gehabt" gleichgesetzt werden», schrieb die Polizei.