Weitere Hitzeschäden auf der A5 behindern Verkehr

Die hohen Temperaturen haben die Autobahn 5 an einer weiteren Stelle beschädigt - ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien an diesem Freitag ist auf der stark befahrenen Strecke im betroffenen Bereich in Mittelhessen eine Spur gesperrt. Es handelt sich um einen Abschnitt zwischen Fernwald und dem Gambacher Kreuz, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Fahrbahndecke hat sich angehoben, Fachleute sprechen von einem «Blow up». Der beschädigte linke Fahrstreifen ist gesperrt, der Verkehr wird über die rechte Spur und den Standstreifen geleitet.

Reparatur in einer Woche

«Die Reparaturarbeiten sind für Ende nächster Woche geplant», teilte die Behörde mit. Die beschädigten Betonplatten müssen entfernt und die Stelle mit Asphalt aufgefüllt werden. Zur Vorbeugung weiterer Schäden geschehe dies auch im rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen.

Weiter südlich bei Bensheim hatte sich die Fahrbahn am Mittwoch unter der starken Hitze angehoben und musste gesperrt und repariert werden. Am Freitagvormittag konnte der Bereich wieder freigegeben werden, wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte.

Fahrbahn aufgestemmt

«Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von fünf Metern aufgestemmt und die Bruchstücke entfernt. Anschließend wurde neuer Asphalt eingebracht», teilte die Behörde mit. Der neue Asphalt sei über Nacht ausgehärtet.

Zu Beginn der Sommerferien in Hessen an diesem Freitag wird viel Verkehr erwartet. Der ADAC rechnet von diesem Tag an mit Staus vor allem bei Fernverbindungen wie den Autobahnen A3, A5 und A7, zumal auch in den Nachbar-Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Schulferien beginnen.