Fast 300 Cannabis-Pflanzen in Haus gefunden

Ganze 289 Cannabis-Pflanzen haben Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in Runkel nahe Limburg entdeckt. Zusätzlich fanden die Ermittler am Donnerstag mehrere Kilogramm an abgeerntetem Marihuana und Haschisch, beides teils schon verarbeitet, wie die Polizei mitteilte. Die Funde seien sichergestellt worden. Dem 61 Jahre alten Bewohner des Hauses steht demnach nun ein Strafverfahren bevor.

Die Polizei war nach eigenen Angaben auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Donnerstag auf seinem Balkon mehrere der Pflanzen gesehen hatten. Noch am selben Tag rückten die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss aus. Für den Eigenkonsum erlaubt ist nur der Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen gleichzeitig.