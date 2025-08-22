Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bei Durchsuchung: Fast 300 Cannabis-Pflanzen in Haus gefunden

Bei Durchsuchung

Fast 300 Cannabis-Pflanzen in Haus gefunden

Ordnungsamt-Mitarbeitern fallen auf einem Balkon mehrere Pflanzen auf. Als die Polizei das Haus durchsucht, kommen noch weitaus mehr dazu.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Allein schon auf dem Balkon standen nach Angaben der Polizei deutlich mehr als die drei erlaubten Cannabis-Pflanzen. (Symbolbild)
    Allein schon auf dem Balkon standen nach Angaben der Polizei deutlich mehr als die drei erlaubten Cannabis-Pflanzen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

    Ganze 289 Cannabis-Pflanzen haben Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in Runkel nahe Limburg entdeckt. Zusätzlich fanden die Ermittler am Donnerstag mehrere Kilogramm an abgeerntetem Marihuana und Haschisch, beides teils schon verarbeitet, wie die Polizei mitteilte. Die Funde seien sichergestellt worden. Dem 61 Jahre alten Bewohner des Hauses steht demnach nun ein Strafverfahren bevor.

    Die Polizei war nach eigenen Angaben auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Donnerstag auf seinem Balkon mehrere der Pflanzen gesehen hatten. Noch am selben Tag rückten die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss aus. Für den Eigenkonsum erlaubt ist nur der Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen gleichzeitig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden