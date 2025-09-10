Icon Menü
Bei Friedberg: A5 nach Lkw-Unfall Richtung Süden gesperrt

Bei Friedberg

A5 nach Lkw-Unfall Richtung Süden gesperrt

Ein Lastwagen prallt auf der A5 gegen einen mit Warntafeln vor einer Baustelle ausgerüsteten Anhänger. Die Autobahn wird gesperrt, zwei Menschen werden verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die A5 ist vorerst gesperrt. (Symbolbild)
    Die A5 ist vorerst gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz gesperrt worden. In der Nacht zu Mittwoch prallte ein Lastwagen nach Angaben der Polizei gegen einen für eine Baustelle mit Warn- und Absperrtafeln ausgerüsteten Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Lkw quer auf die Fahrbahn geschoben. Zwei Baustellenmitarbeiter wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten dauern vermutlich bis in den frühen Morgen an, wie die Polizei weiter mitteilte.

