A5 nach Lkw-Unfall Richtung Süden gesperrt

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz gesperrt worden. In der Nacht zu Mittwoch prallte ein Lastwagen nach Angaben der Polizei gegen einen für eine Baustelle mit Warn- und Absperrtafeln ausgerüsteten Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Lkw quer auf die Fahrbahn geschoben. Zwei Baustellenmitarbeiter wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten dauern vermutlich bis in den frühen Morgen an, wie die Polizei weiter mitteilte.

